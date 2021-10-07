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Убийца — маляр. Группа американских следователей утверждает, что установила личность маньяка Зодиака

В США заявили об установлении личности серийного убийцы Зодиака

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Группа американских следователей из The Case Breakers утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы, известного как Зодиак.

Как сообщил накануне вечером, 6 октября, телеканал Fox News, по мнению следователей, Зодиаком называл себя маляр по имени Гэри Френсис Пост, который умер в 2018 году. Раскрыть личность маньяка якобы помогли полученные вещественные доказательства и показания свидетелей, которые после встречи с убийцей остались живы.

Также на причастность Поста к преступлениям указывали старые фотографии, на которых эксперты заметили шрам на лбу, как и на составленном фотороботе Зодиака. Помимо этого, в числе улик — следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые преступник однажды потерял на месте убийства.

Ранее «Фонтанка» писала, что исследователям спустя полвека удалось расшифровать послание маньяка Зодиака. Серийный убийца писал о рабах и рае.

Зодиак — серийный убийца, совершавший преступления в Калифорнии в районе Сан-Франциско в 1960-х годах, который прославился зашифрованными письмами в местные газеты. В одном из них он заявил, что убил 37 человек. Однако полиция имеет доказательства нападений лишь на семь человек, пятеро из которых погибли. Личность серийного убийцы до сих пор неизвестна — найти его так и не смогли. Тайна личности маньяка даже легла в основу нескольких фильмов, например снятого в 2007 «Зодиака» Дэвида Финчера.

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Комментарии (4)

07A
А убийц Павла I, Авеля, Цезаря, Кенеди, сына Ивана Грозного не желают поискать? Совсем обалдели американские сыщики, у них людей валят тысячами, а они в игрушки играют!
f0ntan
Судя по фото, его личность Шурик Демьяненко
кdивое_зеdкало
…а что Бастрыкин?
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