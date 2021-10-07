Группа американских следователей из The Case Breakers утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы, известного как Зодиак.
Как сообщил накануне вечером, 6 октября, телеканал Fox News, по мнению следователей, Зодиаком называл себя маляр по имени Гэри Френсис Пост, который умер в 2018 году. Раскрыть личность маньяка якобы помогли полученные вещественные доказательства и показания свидетелей, которые после встречи с убийцей остались живы.
Cold case team says Zodiac Killer ID'd, linking him to another murderhttps://t.co/zdkjDkf7UY— Fox News (@FoxNews) October 6, 2021
Также на причастность Поста к преступлениям указывали старые фотографии, на которых эксперты заметили шрам на лбу, как и на составленном фотороботе Зодиака. Помимо этого, в числе улик — следы от ботинок и часы, измазанные краской, которые преступник однажды потерял на месте убийства.
Ранее «Фонтанка» писала, что исследователям спустя полвека удалось расшифровать послание маньяка Зодиака. Серийный убийца писал о рабах и рае.