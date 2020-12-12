Спустя полвека удалось расшифровать послание маньяка Зодиака. Серийный убийца писал о рабах и рае

Как пишет 12 декабря San Francisco Chronicle, куда в 1969 году и был отправлен шифр, послание не могли разгадать в течение 51 года. Это удалось сделать программисту из Вирджинии Дэвиду Оранчаку, который работал в команде с австралийским математиком Сэмом Блейком и бельгийским программистом Ярлом ван Эйке. Эксперты работали над декодированием восемь месяцев и за это время попробовали более 650 тысяч возможных решений.

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака разгадали спустя полвека. Долгожданной информации о личности преступника в тексте, над дешифровкой которого долгие годы бились исследователи, не оказалось. Лишь размышления о «жизни и смерти».

В итоге они получили полный текст послания Зодиака: «Надеюсь, вы достаточно развлекаетесь, пытаясь меня поймать. Это не я был на ТВ-шоу, на котором обо мне говорили. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая. Потому что они боятся смерти, а я не боюсь, поскольку знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти».

Бывший инспектор по расследованию убийств Джанрико Пьеруччи, курировавший дело Зодиака до выхода на пенсию в 2017 году, заявил, что расшифровка этого послания, скорее всего, не сильно продвинет расследование.

Зодиак — серийный убийца, совершавший преступления в Калифорнии в районе Сан-Франциско в 1960-х годах, который прославился зашифрованными письмами в местные газеты. В одном из них он заявил, что убил 37 человек. Однако полиция имеет доказательства нападений лишь на семь человек, пятеро из которых погибли. Личность серийного убийцы до сих пор неизвестна — найти его так и не смогли. Тайна личности маньяка даже легла в основу нескольких фильмов, например снятого в 2007 «Зодиака» Дэвида Финчера.