Петербуржцам объяснят феномен ретроспективных кинопоказов

В России едва ли не мода на показы старых фильмов на больших экранах: например, недавно были Бергман и Годар, на подходе эйзенштейновский «Иван Грозный». О причинах этого феномена подискутируют кинодистрибьютор Алексей Бажин и критик Никита Смирнов. 3 октября, бесплатно, по записи. 18+

Как отметил кинокритик Антон Долин, очень многие попросту не видели на большом экране не то что старое кино — но и относительно недавнее. Вроде «Амели» или «Матрицы». Потому что зачем покупать билет в кино и куда-то идти, если все это доступно дома. Между тем, по словам киноведа Бориса Нелепо, фильмы ХХ века создавались, вообще-то, с расчетом на просмотр в кинозале, на большом экране. Кинопрокатчики говорят о прелести ретроспективных показов: фильмы — уже проверенные временем, публика — не случайная, подготовленная, сам вид досуга — эстетский. Некоторые даже мечтают провести показ с кинопленки. Но есть и прозаические причины такой популярности старых фильмов у кинопрокатчиков. Устраивать прокат нового кино трудно: требования Минкульта, бюрократия, прокатные удостоверения. Однако в Европе этих препон нет, и в кинотеатрах активно крутят старое кино.

