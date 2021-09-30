«Дорогая розетка». Петербургские майнеры едут в Сибирь в поисках дешевого электричества

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Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, к 30 сентября 2021 года практически все свободные места майнинга криптовалют в городе уже заняты, а новые создавать невыгодно из-за дорогостоящего электричества. Энергетическим Эльдорадо стала Сибирь, где вблизи электростанций вырастают новые дата-центры. Места в них все чаще выкупают китайцы, которым государство запретило майнить криптовалюту и проводить с ней операции. В бизнесе на майнинге криптовалюты есть вполне определенный экономический смысл. По очень приблизительным подсчетам знакомого с ситуацией на рынке источника «Фонтанки», на добычу одного биткойна сейчас нужно затратить 250 000 кВт*ч +/- 10%. Учитывая коммерческий тариф на электричество в Петербурге, на получение монеты, цена которой находится на уровне 41,5 тыс. долларов, придется потратить электроэнергию примерно на 23 тыс. долларов. Отметим, что это очень условный подсчет, поскольку энергоэффективное оборудование на добычу одного условного биткоина тратит в три раза меньше киловатт-часов по сравнению с моделями прошлых поколений, а общедоступных данных о составе майнинговых мощностей нет.



Все в Сибирь

Рынок майнинг-отелей зародился в России 2017 году. Предприниматели стали сдавать владельцам майнингового оборудования в аренду помещения и электричество. В стоимость услуг вошли постоянное поддержание работоспособности устройств и охрана.

В конце 2017 года биткойн достиг исторического максимума в 19,7 тыс. долларов, после чего главная криптовалюта стала снижаться и летом 2018 года уже стоила чуть более 6 тыс. долларов. Наступила крипто-зима, её не пережила часть петербургских майнинг-отелей, рекомендации о которых кочевали по тематическим сайтам и форумам. Так, с конца 2018 года не обновляется группа отеля «Криптошахта», не работает сайт Bitrail, закрылся BitMineCorp.

Перезимовавшие игроки рынка, отмечают, что из-за резко выросшего спроса на их услуги в Петербурге сейчас разместиться непосредственно на территории города уже практически невозможно.

«За последний год спрос на размещение майнеров и ферм в Петербурге увеличился в разы и структура спроса уходит из разряда розничного клиента в сторону промышленных майнеров. К концу весны этого года наши существующие площадки были заполнены. Но мы вслед за потребностями клиентов развиваем это направление: расширяем существующие и строим новые площадки. Поскольку ввод в эксплуатацию связан со строительством и определенными регламентами при подключении к электросетям, процесс занимает несколько месяцев. Мы едва успеваем за спросом», - сообщил «Фонтанке» Иван Позднышов, руководитель направления блокчейн Центра компьютерный технологий «Векус».



Старые площадки забиты, а строить новые в городе не очень-то выгодно. «В Петербурге достаточно высокая цена на “розетку”. Здесь дорого майнить», - говорит Николай Белых из компании «Крипторешения».

Городской тариф для населения домов с электрическими плитами составляет 3,73 рублей за кВт*ч. Ленобласть с тарифом для обладателей электроплит в 3,48 рубля и для сельских населенных пунктов в 3,43 рубля ушла недалеко. Работающие «в белую» майнинг-отели вынуждены снабжаться по коммерческому тарифу, который зависит от объема потребления. По оценке владельца компании-поставщика оборудования для майнинга «Криптоиндустрия» Евгения Халикова, в среднем цены в легальной петербургской гостинице для ферм начинаются от 7 рублей за киловатт/час. В российской глубинке можно найти варианты в два раза дешевле.

При этом майнеры, которые хотят разместить оборудование «ближе к телу» несмотря на немаленький тариф, есть. Как правило, это небольшие клиенты, отмечает Николай Белых. Более крупные инвесторы готовы ехать в Иркутск, Красноярск и другие регионы с дешевым электричеством. Там, по оценками предпринимателя, можно окупить ферму на 30-40% быстрее.



Дешевизна энергии определяется тем, что в областях, близких к основным центрам электрогенерации - гидроэлектростанциям, атомным электростанциям - образуется избыток свободной электроэнергии.

«Чтобы ориентироваться, нужно рассмотреть цены у лидера этой индустрии. Как известно, это компания BitRiver, которая работает с электричеством Братской ГЭС. Известно, что самой компании электричество обходится приблизительно в 2,4 рубля. Для оптовых клиентов-майнеров - в 3,5 рубля. Конечно, при условии что они арендуют достаточно большие площади и мощности», - приводит пример Валерий Петров, вице-президент РАКИБ (Ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейн и систем искусственного интеллекта и продуктов, созданных на их основе в интересах развития цифровой экономики. - Прим. ред.) по развитию и регулированию рынка.

По информации Евгения Халикова, мощности Иркутска уже используются на полную, сейчас активно осваивается Красноярск. Но и там свободные места тают на глазах, в том числе из-за огромного спроса со стороны жителей Поднебесной. В мае комиссия Китая по развитию и реформам объявила войну майнингу криптовалют. Добывать, а с недавних пор и использовать криптовалюту, на территории страны запрещено. Китайцы начали миграцию в США, Казахстан, в Сибирь, иногда довольно агрессивную.



«Они приезжают на крупные российские ЦОДы и предлагают заполнить полностью весь объем возможной мощности. Владельцы площадок отказываются от многочисленных клиентов и ставят одного крупного, китайца», - объясняет владелец «Криптоиндустрии».

Это точно надежно и законно?

Минимальные вложения в создание майнинг-отеля исчисляются несколькими миллионами. Самая затратная часть - прокладка кабеля и подключение. Дальше потребуется поставить понижающие трансформаторы, контейнеры и внутреннюю разводку электрики. На все про все может уйти около 5 млн рублей, по оценке Евгения Халикова. Общая стоимость мало-мальского дата-центра, заполненного современным оборудованием, по его мнению, начинается от 10-15 млн рублей.

Один из сайтов с объявлениями по запросу «майнинг-отель» выдает в Петербурге и Ленобласти с десяток вариантов. В основном это ЦОД, оборудованных внутри обычных 40-футовых контейнеров. Цены на электричество в них начинаются от 4 рублей за кВт*ч, что подозрительно близко к потребительскому тарифу. При этом везде продавцы утверждают, что работают по договору ответственного хранения и в целом по закону. Только в двух объявлениях цена за электричество находилась на уровне 6,5-7 рублей, что уже больше похоже на коммерческий тариф.



Майнинговые компании, как и другие потребители электроэнергии на территории Петербурга и Ленобласти, должны заключать договоры технологического присоединения и энергоснабжения с компанией «Россети Ленэнерго», а также корректно вести учет электричества. Если у майнинг-отелей нет необходимых документов, они являются в глазах энергетиков незаконными потребителями.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Россети Ленэнерго», за восемь месяцев 2021 года компания пресекла 2054 факта незаконного потребления электроэнергии в объеме 24,23 млн кВт*ч на общую сумму 166 млн рублей. В 867 случаях нарушители потребляли энергию на общую сумму 139,1 млн рублей вообще без договора. В остальных случаях потребители мухлевали со счетчиками и скрутили себе энергии на общую сумму 26,9 млн рублей.

За хищение электроэнергии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Самое суровое наказание за такое нарушение - до пяти лет лишения свободы. Кроме того, незаконное подключение к сетям, как правило, проводится с нарушением норм электробезопасности, а неконтролируемая нагрузка на сеть приводит к технологическим нарушениям, снижению качества снабжения добросовестных потребителей, отмечают в компании.



С теми, кто крадет электричество в промышленных масштабах правоохранительные органы не церемонятся. Полтора года назад в Ленинградской области задержали организатора сети криптоферм, которые ежемесячно воровали у энергоснабжающих компаний по 15 млн рублей. Сотрудники полиции пришли с обысками также к девяти его компаньонам. Всего было проведено 20 обысков, в том числе в здании бывшей птицефабрики в деревне Лесколово Всеволожского района и помещениях базы отдыха в поселке Рощино. Таким образом можно примерно представить себе, где и в каких условиях размещаются «серые» майнинг-отели.

Перед тем как размещать дорогостоящее оборудование в дата-центре в соседнем регионе или отпускать его на другой край страны, в компании Miner World советуют изучить, как долго поставщик услуг находится на рынке, обратить внимание на количество его офисов и сотрудников. Стоит понять насколько фирма открыта, участвует ли в каких-то отраслевых мероприятиях, не скрывают ли ее менеджеры и владельцы компании своих имен, фамилий, лиц.

«Очень часто встречаются хостинги, которые, ссылаясь на коммерческую тайну, не предоставляют никаких данных, вместо фотографий в мессенджерах у них чужие картинки», - объясняют в компании.

Не лишним будет выехать на место. Вряд ли открытая компания откажет в посещении тем, кто собирается доверить им оборудование несколько миллионов рублей, в то время как на досках объявлений пишут раздраженное: «экскурсии не водим».

На кону 15 млрд долларов

Рынок блокчейн-технологий и майнинга стремительно развивается. Майнинг привлекает все больше игроков и крупного капитала. Для добычи биткойна в ощутимых объемах теперь нужно более мощное и современное оборудование. Для получения альткойнов (все монеты, кроме биткойна. - Прим. ред.) требования к нему ниже. Появляются новые криптовалюты, перед новичками открывается широкий выбор - от Эфириума до «мемного» Dogecoin, котировки которого зависят от твитов миллиардера Илона Маска.

По словам опрошенных «Фонтанкой» предпринимателей, по российскому рынку идет тренд на «обеление» бизнеса и электричества, но уже сейчас можно говорить о некотором дефиците площадей для размещения майнинг-ферм. Возможным решением могло бы стать введение особых тарифов на электроэнергию на площадках вблизи объектов генерации, считает Иван Позднышов. «Не секрет, что на некоторых объектах генерации профицит может исчисляться десятками, а то и сотнями мегаватт», - отмечает он.

«Потенциал развития рынка в России достаточно высок. Количество и майнинг-отелей и майнинг-площадок, включая контейнерные решения, достаточно велико. В РАКИБ проводилась оценка этого бизнеса, как возможного источника генерации валового дохода для страны. По нашей оценке, такой объем мог бы составить до 15 млрд долларов в год при условии полностью легальной работы и нормального отношения к этой деятельности со стороны властей», - сообщил «Фонтанке» вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Валерий Петров.

Майнинг - это всего лишь математические расчеты, которые реализуются через современное технологическое IT-оборудование. За использование его мощностей его владельцы получают вознаграждение в виде криптовалюты. «Сам процесс не имеет имеет ничего общего, например, с расчетами биткойнами внутри страны либо использованием этой деятельности для каких-то нелегальных целей», - обращает внимание эксперт. Майнинг не запрещен в России, но отношение к нему со стороны властей настороженное.

«По частным оценкам, потенциал российского майнинга недогружен где-то на порядок по сравнению с тем, что могло бы быть. Будем надеяться, что российские регуляторы и финансовые власти все-таки с пониманием отнесутся к той детальной информации, которая была предоставлена РАКИБ на все уровни власти, где было четко показано, что майнинг никоим образом не нарушает ни один российский закон. По крайней мере из тех, что есть на сегодняшний день», - сказал Петров.

Российский рынок криптовалют регулируется законом «О цифровых финансовых активах», который действует с 2021 года. Россиянам разрешено покупать и продавать криптовалюту за рубежом, но нельзя выпускать ее и использовать как средство платежа внутри страны. Поскольку криптовалюта признается имуществом, с ее продажи нужно платить налог в размере 13% или 15%, если доход совершения сделки превышает 5 млн рублей.

Главным критиком и противником использования криптовалюты в стране выступает Центробанк. Он призывает банки ограничивать платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж, обсуждает введение наказания за использование криптовалюты, вплоть до уголовной ответственности. Регулятор объясняет это заботой о розничных инвесторах, которые, вкладываясь в криптовалюту, могут стать жертвами пирамид.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

