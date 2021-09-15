ЦБ призывает российские банки тормозить платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж

«Мы проводим работу с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов», — цитирует его «Интерфакс».

Банк России видит высокие риски в развитии рынка криптовалют, ведет работу с банками с целью ограничить платежи в пользу кривовалютных обменников и бирж. Регулятор готовит изменения в законодательство, запрещающие использование криптовалюты. Об этом зампред ЦБ Сергей Швецов сказал на панельной дискуссии Международного банковского форума 15 сентября.

В представлении Центробанка, криптовалюты — это высокорискованная история, которая никак не защищается с точки зрения регулятора. По словам Швецова, сейчас в Банке России обсуждают внесение законодательных изменений, которые бы четко запретили использование криптовалюты и ввели наказание за это. Речь идет как об административной, так и об уголовной ответственности, уточнил зампред ЦБ.



На прошлой неделе регулятор рекомендовал банкам выявлять платежные карты и электронные кошельки, которые принимают платежи в адрес криптовалютных обменников, а также онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид и форекс-дилеров. ЦБ выделил несколько признаков подозрительных платежных инструментов.



Согласно закону, россиянам не запрещено покупать криптовалюту на зарубежных рынках. Запрещено ее выпускать на отечественных площадках и расплачиваться ею внутри страны.

