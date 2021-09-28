Не остались зимовать. Петербургские рестораны не воспользовались правом ставить круглогодичные веранды

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







30 сентября станет последним днем работы летних кафе в Петербурге. Предложением властей сделать веранды при ресторанах постоянными, бизнес не воспользовался, следует из ответа комитета имущественных отношений на запрос «Фонтанки». «Пока обращения хозяйствующих субъектов о заключении договоров на размещение круглогодичных террас не поступали», — сообщили в ведомстве.

Поправки в закон о нестационарной торговле, которые позволяют террасам ресторанов стоять круглый год, были приняты Законодательным собранием в конце апреля 2021 года. Автор инициативы Денис Четырбок объяснил нововведение желанием поддержать общепит в постковидный период. Идею одобрили и в Смольном. Предполагалось, что заведения общественного питания смогут получить дополнительные площади и будут приносить бюджету больше арендных платежей.



Спецпредложение имеет ограниченный срок действия — до 31 декабря 2023 года. То есть пионеры смогли бы получить разрешение максимум на 2,5 года. Для сравнения, сейчас рестораны могут заключать с городом договоры на размещение летних кафе на пять лет, но стоять такие веранды могут лишь с 1 мая по 30 сентября. Пока желающих продлить себе лето не нашлось.

Строго говоря, технической возможности заключать договоры на размещение круглогодичных веранд у городских властей до сих пор нет. Как пояснили в КИО, проект распоряжения, которое определит порядок принятия решения, еще разрабатывается. То есть даже если бы заявки от бизнеса поступили, чиновники не смогли бы их одобрить.

У круглогодичных террас есть принципиальные отличия от сезонных, отметили в КИО. «Расчёт платы идет не за периоды пользования, а за 365 дней в году, не нужно демонтировать НТО (нестационарный торговый объект. — Прим. ред.) в межсезонный период, но определён срок, до которого можно размещать круглогодичные террасы — до 31 декабря 2023 года включительно», — рассказали в ведомстве.



На практике это значит, что предприниматель, у которого есть действующий договор на летнюю веранду, не сможет автоматически сделать ее многолетней — соглашение с городом придется расторгать и заключать новое. Но и это не все. Сперва нужно пройти еще несколько бюрократических итераций, почти повторяющих алгоритм согласования новой уличной террасы.

Во-первых, нужно внести изменения в схему размещения НТО: участки под летние кафе, которые сейчас находятся в категории «сезонных объектов», нужно перевести в раздел «павильоны». Для этого придется обратиться в другое ведомство — комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, пояснили в КИО. Во-вторых, такую рокировку придется еще согласовать в районной администрации, пояснил «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Если мнения не совпадут, проект выносится на комиссию по урегулированию разногласий.

И уже с обновленной схемой заявку можно будет нести в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». В соответствии с проектом распоряжения КИО, договор на размещение круглогодичной веранды будет заключаться без аукциона.



По мнению Владимира Меньшикова, предприниматели не подают запросы на размещение постоянных террас именно потому, что еще не прошли предварительные стадии. «Корректировка схемы размещения НТО занимает от двух месяцев до полугода. Причем есть районы, где бизнес сталкивается с противодействием, — для местных госслужащих это лишняя головная боль», — комментирует он. Несколько рестораторов сейчас ведут диалог с районными администрациями и не исключено, что к Новому году им все же удастся согласовать свои проекты, говорит Владимир Меньшиков. Впрочем, вряд ли круглогодичные террасы будут массовой историей. «Это далеко не всем нужно», — сказал он.

Сеть «Теремок» хотела заключить договоры на круглогодичные террасы при пяти своих ресторанах, рассказал «Фонтанке» совладелец компании Виталий Свидовский. Но от идеи пришлось отказаться — проекты не подошли по формальным критериям. «Например, на площади Труда будут менять плитку. Когда именно, непонятно, но заключение договора это исключает», — пояснил предприниматель. Расторгать действующие соглашения на летние кафе «Теремок» тоже не готов — есть риск, что перезаключить их по новым правилам не получится.



Другие рестораторы вовсе не нашли в многолетних кафе экономической целесообразности. Вложения в такой объект составят 3 млн рублей, что сопоставимо с запуском небольшого кафе, говорит совладелец Bakunin Group Александр Романенко. «Это не только мебель, но и остекление и электричество», — пояснил он. Аренда городской земли в центре Петербурга обходится в 1600–1700 рублей за квадратный метр в месяц — за само помещение бизнес платит немногим больше. При этом дополнительная площадь потребует и увеличения расходов на персонал. При самом оптимистичном сценарии выручка с террасы составит 10 млн рублей в год, а прибыль не превысит 1,5 млн рублей в год. «Как отбить затраты за столь короткий срок, неясно. Быть подопытным кроликом не хочется», — резюмирует Александр Романенко.

«Абсолютно не рабочая история», — соглашается совладелец Big Family Group Николай Митчин. По его словам, инвестиции в круглогодичную веранду оправданы лишь в том случае, если ресторану не хватает посадочных мест. «У нас ситуация обратная — не хватает гостей», — отмечает он.

В отличие от Сочи и Краснодара, в Петербурге в круглогодичных террасах нет необходимости, считает совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine Эльдар Кабиров. Если летом гости любят сидеть на открытом воздухе, то зимой предпочтут греться в помещении. «Овчинка выделки не стоит», — добавляет он. Но рестораторы не торопятся инвестировать в расширение площади еще и потому, что не понимают, как будут уживаться с коммунальщиками. Например, неясно, кто будет нести ответственность, если веранду завалит снегом уборочная техника или повредит сбитая или произвольно упавшая с крыши сосулька. По словам предпринимателя, эти вопросы возникли еще на стадии разработки законопроекта, но чиновники и депутаты с бизнесом их так и не обсудили.

Но петербургские власти не теряют надежды поддержать общепит в зимний сезон. На прошлой неделе был опубликован проект постановления об упрощенном порядке согласования уличных столиков в период новогодних праздников. В отличие от размещения полноценных веранд это бесплатно, но есть нюанс — список разрешенной мебели ограничен и принимать пищу придется в прямом смысле на свежем воздухе. Такой эксперимент уже проводился в 2020 году, когда власти запретили обслуживать гостей внутри ресторанов для борьбы с коронавирусом.



«Летние столики на Новый год — то же самое, что подарить людям проездной билет в космос. В ноль градусов под дождем и снегом не могу себе это представить», — говорит Александр Романенко. По его словам, один из немногих примеров уличного зимнего кафе — это «Кузня» в «Новой Голландии», но там для тепла используются горелки. «Вряд ли чиновники согласуют такое в центре города», — отметил он. В «Теремке», напротив, считают эксперимент с уличными столиками удачным. «Система отработала четко, если все будет как в прошлом году, нас устраивает», — заявил Виталий Свидовский.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

