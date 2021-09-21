В Петербурге снова могут появиться зимние кафе

Согласно документу, уличную мебель возле ресторанов и кафе можно будет ставить не только летом (с 1 мая по 15 октября), но и зимой (с 20 декабря по 15 января). Кроме того, планируется разрешить установку уличной мебели возле нестационарных точек общественного питания. Это можно сделать на бесплатной основе, согласование проходит в упрощенном порядке.

Ранее парламент Петербурга принял поправки в закон, которые разрешили установку круглогодичных летних веранд. Правда, для этого придется заключить с городом договор и платить за аренду. Тогда как упрощенный порядок размещения уличной мебели дает возможность сделать это бесплатно.



Впервые зимние кафе появились в Петербурге в конце 2019 года как вид коронавирусной поддержки. Но инициатива не особо пользовалась спросом: сидеть на улице на морозе решились немногие. Полноценные павильоны, по мнению предпринимателей, помогли бы защитить посетителей от холода, если установить там защиту от ветра и обогреватели.

