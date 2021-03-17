Были летние — станут многолетние. Петербургским ресторанам добавят площади за счет тротуаров

Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Поправки в правила размещения нестационарных торговых объектов, которые позволят сделать веранды перед ресторанами круглогодичными, Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении 17 марта.

Законопроект внесен комитетом по законодательству городского парламента, глава которого Денис Четырбок ранее прославился скандальными «50 кв. м», которые чуть было не лишили Северную столицу небольших баров. На этот раз инициатива направлена в пользу бизнеса. Предложенные поправки разрешат ресторанам, барам и кафе без торгов получить у города участок, смежный с заведением, и до 31 декабря 2023 года разместить там павильоны для оказания услуг общепита.



Сейчас рестораны могут заключать договоры на размещение летних кафе на 5 лет, но стоять такие веранды могут лишь с 1 мая по 30 сентября, между этими датами их необходимо демонтировать. Предприниматели, которые решают искусственно продлить себе летний сезон, получают штрафы, их террасы даже могут снести в принудительном порядке.

Денис Четырбок объяснил нововведение желанием поддержать общепит в постковидный период. По его словам, это «позволит нарастить количество посадочных мест, создать рабочие места и увеличить поступления от предпринимательской деятельности в городскую казну».

Идея зимних кафе давно бродит в умах петербургских властей. Закрыв рестораны на новогодние каникулы, Смольный разрешил предпринимателям обслуживать клиентов вне стен заведений. В данном случае речь шла просто об уличной мебели, заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) для этого не требовалось. Но инициатива не особо пользовалась спросом: сидеть на улице на морозе решились немногие. Полноценные павильоны, по мнению предпринимателей, помогли бы защитить посетителей от холода, если установить там защиту от ветра и обогреватели.



Идея чиновников ставить уличные столики «в сложных климатических условиях» встретила критику бизнеса, согласился Денис Четырбок, добавив, что «исправление ситуации заложено в тексте законопроекта». Кроме того, депутатский вариант принесет дополнительные доходы бюджету. Если уличную мебель можно поставить бесплатно, то за полноценные веранды придется платить — и уже не за полгода, а за целый год.

Оппонентом Денису Четырбоку выступила депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она обратила внимание, что в законопроекте речь идет уже не о террасах, а о полноценных крытых павильонах, которые будут «приставлены к недвижимости». «Летние павильоны с легкой руки превращаются в многолетние», — заявила она.

Также парламентарий обратила внимание на предстоящие сложности с согласованием таких объектов, особенно в центре города. «МЧС и остальные органы не согласуют [включение] в схему размещения, если [объект расположен] на тротуарах», — отметила парламентарий. По её словам, для предпринимателей круглогодичное размещение может оказаться слишком дорогим, а сами горожане просят именно «летние кафе и [уличную] мебель. Наконец, Ирина Иванова увидела «несправедливость» в том, что работать круглый год разрешат только павильонам при ресторанах в помещениях, а отдельно стоящие летние кафе остаться на зиму не смогут.



Денис Четырбок призвал относиться к новелле как к эксперименту. Заключать договоры на круглогодичное размещение можно будет до конца 2023 года. «Более короткий срок не будет интересен владельцам общепита, так как установка потребует серьезных инвестиций», — пояснил он. Точное количество заведений, которые смогут поставить такие павильоны, не подсчитывалось. Но инициатива прошла предварительные обсуждения с бизнесом на площадке Clubhouse, отметил парламентарий. «Им эта идея кажется привлекательной, но в каждом случае владелец будет просчитывать экономику», — сказал Денис Четырбок.

Он подчеркнул, что павильон разместится на прилегающем участке как «автономный объект» и что «крепления к стене не будет». Внешний облик в любом случае будет согласовываться по действующим правилам. «Если КГИОП согласует эскиз, почему бы не возникнуть павильону», — отметил он. А вот разрешение ставить круглогодичные кафе вне стационарных ресторанов может привести к неконтролируемому появлению «ярмарочных городков».



Другой представитель КПРФ, Александр Рассудов, назвал законопроект «полумерой». «Надо было уже сразу [разрешать ставить] бессрочно. Не надо заставлять бизнес тратить время на борьбу за простую возможность вести нормальную деятельность», — заявил он. В итоге за инициативу проголосовали 40 депутатов. Поправки ко второму чтению принимаются до 23 марта.

Смольный поддерживает инициативу депутатов по круглогодичным верандам, сообщил «Фонтанке» заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов. Свое одобрение через пресс-службу выразил и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он предложил рассматривать новеллу как часть «антивирусной законодательной терапии», которая позволит пострадавшему от ограничений бизнесу «поправить свое финансовое положение».

По данным комитета имущественных отношений, сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе, из них 35 истекают в 2021 году. Какая часть соглашений заключена со стационарным ресторанами, в ведомстве на момент публикации не уточнили, но два года назад на них приходилось примерно две трети от общего числа. Все они потенциально смогут стать круглогодичными.



Жители центра города опасаются, что павильоны перед кафе станут, по сути, узаконенными пристройками. «Они [летние кафе] и так беззаконно устанавливаются, а теперь будет еще больше нарушений», — говорит член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян, напоминая, как перед чемпионатом мира комитет по контролю за имуществом буквально зачищал город от самовольных террас. По её словам, на улице Рубинштейна, где работает 80 заведений общепита, летние террасы и так мешают прохожим и жителям. «Представьте зимой ситуацию, когда тротуар надо убирать от снега. Это совершенно несовместимо. У меня опасение, что будет много конфликтов», — говорит она.

По словам рестораторов, у них есть потребность в дополнительных площадях из-за введенных на фоне пандемии ограничений на рассадку. Но к инициативе депутатов они пока отнеслись скептично.

«В исторической части города у большинства помещений не хватит мощности отапливать зимники. Кроме того, сосульки будут пробивать крыши, а коммунальная техника будет сносить павильоны», — комментирует Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра». По его словам, более актуальным было бы увеличение периода размещения летних кафе. Кроме того, в популярных туристических местах ширина тротуаров не позволяет поставить веранду, и для них больше актуален механизм упрощенного согласования для уличной мебели.



Установка круглогодичных павильонов будет актуальна для сверхпопулярных заведений, у которых не хватает посадочных мест, говорит совладелец Big Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) Николай Митчин. «Арендная ставка и так достаточно высокая, и мы можем её позволить себе только в летний сезон», — добавляет он. По мнению предпринимателя, более существенной поддержкой от властей было бы упрощение согласований. «Надо ставить [летние кафе] везде и помогать рестораторам выбраться из того положения, в котором они оказались из-за пандемийных ограничений», — говорит он. Николай Митчин также надеется, что власти смягчат требования к коронавирусной рассадке, и проблема нехватки мест внутри заведений разрешится.

В Смольном уже услышали чаяния бизнеса. По информации «Фонтанки», чиновники готовят поправки в регламенты, которые увеличат сроки размещения летних кафе с середины апреля по середину октября. Также ранее предприниматели просили чиновников разрешить ставить уличную мебель в упрощенном порядке на участках, которые входят в схему НТО. По словам Александра Ситова, данный вопрос также обсуждается.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

