«Ты всегда был самым жёстким, и смешным, и умным человеком, которого я знал», — добавил Нэйтен Гарсон.



В сериале «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998–2004) Уилли Гарсон сыграл роль лучшего друга главной героини. Также он снимался в «Друзьях» (Friends, 1994–2004), исполнил одну из главных ролей в сериале «Белый воротничок» (White Collar, 2009–2014). На его счету в общей сложности около 160 ролей в сериалах и кино, в том числе в фильмах «День сурка» (Groundhog Day, 1993) и «Быть Джоном Малковичем» (Being John Malkovich, 1999).