Американский актёр Уилли Гарсон, известный по сериалам, скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщил во вторник по местному времени (22 сентября по московскому) его приёмный сын Нэйтен Гарсон.



«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — написал он в Instagram (цитата по ТАСС).

