В Петербурге на 91-м году жизни скончался главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Радий Шмаков. Эту печальную новость 23 сентября «Фонтанке» сообщили в Клубе подводников.

В 1954 году Радий Шмаков с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в Специальном конструкторском бюро № 143 (ныне — СПбМБМ «Малахит») инженером-конструктором, с 1958 года — начальником сектора. Участвовал в создании первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

Награждён орденами Октябрьской Революции (1978) и дважды орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985).



В 1981 году Шмакову была присуждена Государственная премия СССР, а в 1997 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.



Совет Клуба подводников, почётным членом которого был Радий Анатольевич, выражает глубокие соболезнования его семье и коллегам. О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

