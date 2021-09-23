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Один из создателей легендарной подлодки «Ленинский комсомол» Радий Шмаков скончался в Петербурге

Умер главный конструктор морского бюро «Малахит» Радий Шмаков

В Петербурге на 91-м году жизни скончался главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Радий Шмаков. Эту печальную новость 23 сентября «Фонтанке» сообщили в Клубе подводников.

Фото: Клуб подводников
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В 1954 году Радий Шмаков с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в Специальном конструкторском бюро № 143 (ныне — СПбМБМ «Малахит») инженером-конструктором, с 1958 года — начальником сектора. Участвовал в создании первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

Награждён орденами Октябрьской Революции (1978) и дважды орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985).

В 1981 году Шмакову была присуждена Государственная премия СССР, а в 1997 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

Совет Клуба подводников, почётным членом которого был Радий Анатольевич, выражает глубокие соболезнования его семье и коллегам. О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Фото: Клуб подводников

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Комментарии (1)

Анатолий Смирнов
Наверное, увидел своё детище через столько лет и переволновался... Вечная память!
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