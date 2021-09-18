«Субару» разбросал на Каменноостровском пешеходов по газону после того, как его подрезали

К поиску виновника аварии в Петроградском районе Петербурга привлекли следователей регионального управления МВД. "Субару" оказался на тротуаре не по своей воле.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка 18 сентября, предварительная причина того, что автомобиль «Субару» на углу главной магистрали Петроградского района с улицей Куйбышева вылетел на газон, был опасный манёвр другой машины. Иномарка якобы уходила от столкновения после того, как её подрезали. Автор маневра скрылся.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.