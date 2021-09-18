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«Субару» разбросал на Каменноостровском пешеходов по газону после того, как его подрезали

К поиску виновника аварии в Петроградском районе Петербурга привлекли следователей регионального управления МВД. "Субару" оказался на тротуаре не по своей воле.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка 18 сентября, предварительная причина того, что автомобиль «Субару» на углу главной магистрали Петроградского района с улицей Куйбышева вылетел на газон, был опасный манёвр другой машины. Иномарка якобы уходила от столкновения после того, как её подрезали. Автор маневра скрылся.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

Как писала «Фонтанка», авария произошла около 18.30. Автомобиль, вылетевший на газон, травмировал двоих пешеходов. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ДЮрьевич
Все по своей воле - нарушал скоростной режим, крутил руль. Своя воля - за неё и отвечать
Abu-Denis
""Субару" оказался на тротуаре не по своей воле (..) Иномарка уходила от столкновения"

Не по своей воле - это когда машину физически сбивает ударом с траектории движения, и она отлетает на тротуар. А когда крутнул рулем - своя воля и своя вина.
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