В Японии умер актер Синъити Тиба, сыгравший в фильме «Убить Билла»

Актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла», скончался 19 августа в Японии на 83-м году жизни. Об этом пишет газета The Japan Times.



Причиной смерти, добавляет газета, стали осложнения после коронавирусной инфекции.



Тиба снялся в фильмах «Смертельная схватка в Хиросиме» (Battles Without Humanity: Deadly Fight in Hiroshima, 1973) и «Уличный боец» (The Street Fighter, 1974).



В «Убить Билла» Тиба сыграл Хаттори Ханзо — хозяина чайной, который когда-то учил Билла боевым искусствам и к которому главная героиня фильма Беатрикс Киддо обращается за помощью.