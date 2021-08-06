Умер один из отцов термоядерной бомбы академик Юрий Трутнев

Известный учёный, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев ушёл из жизни в 93 года в Сарове. Об этом 6 августа сообщается на сайте «Росатома».



«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду ученых. Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича. За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», — заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.