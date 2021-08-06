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Умер один из отцов термоядерной бомбы академик Юрий Трутнев

Известный учёный, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев ушёл из жизни в 93 года в Сарове. Об этом 6 августа сообщается на сайте «Росатома».

«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду ученых. Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича. За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», — заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Он был российским физиком-теоретиком, инженером-ядерщиком. Учёный явля­ется одним из соав­то­ров в важ­ней­шем изоб­ре­те­нии прин­ци­пов ради­а­ци­он­ной импло­зии, выра­бо­тан­ных в резуль­тате кол­лек­тив­ной работы (Я. Б. Зель­до­вич, Ю. А. Трут­нев, А. Д. Саха­ров). Также был одним из основ­ных созда­те­лей пер­вого тер­мо­ядер­ного заряда на основе этого нового прин­ципа — РДС-37. Данный заряд послужил про­то­ти­пом почти всех термоядерных заря­дов, раз­ра­бо­тан­ных в СССР. За эти работы Трут­нева в 1956 году награ­дили орде­ном Ленина.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Не слишком это понимаю, но, насколько помню, в СССР за просто так звания Академиков, - не раздавали! А может, Евгений Литвинец знает что-то больше? ) Пусть - расскажет..)
Евгений Литвинец
Интересно, что ни в истории "Слойки", ни, тем более, в копировании схемы Теллера-Улама, заслуги этого "отца" не отмечены. Сахаров, Зельдович, да. Ещё организаторы, вроде Курчатова. Что этот "отец родил"?
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