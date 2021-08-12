Умерла Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

Английская актриса Уна Стаббс умерла в Эдинбурге в возрасте 84 лет. Последние несколько месяцев она тяжело болела.
Как сообщает 12 августа The Daily Mail, актриса «тихо скончалась» дома в окружении семьи. Стаббс дважды была замужем, у нее осталось трое детей.
Актриса наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет — в списке картин с ее участием значатся «Убийства в Мидсомере», «Самая плохая ведьма», «Мисс Марпл: забытое убийство» и другие.