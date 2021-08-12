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Умерла Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

Английская актриса Уна Стаббс умерла в Эдинбурге в возрасте 84 лет. Последние несколько месяцев она тяжело болела.

Как сообщает 12 августа The Daily Mail, актриса «тихо скончалась» дома в окружении семьи. Стаббс дважды была замужем, у нее осталось трое детей.

Актриса наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет — в списке картин с ее участием значатся «Убийства в Мидсомере», «Самая плохая ведьма», «Мисс Марпл: забытое убийство» и другие.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.....................

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
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