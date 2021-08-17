Отец судоку умер в Японии

Ушёл из жизни популяризатор головоломки с числами японец Маки Кадзи.

«Маки Кадзи, который как «отец судоку» распространял в мире любовь к головоломкам, скончался <...> в Токио», — сообщает 17 августа издательство Nikoli, где он работал генеральным директором.

Японец, который придумал термин «судоку», умер в возрасте 69 лет у себя дома. Причиной смерти стал рак желчных протоков. Именно головоломки Кадзи принесли издательству Nikoli мировую славу.

«Судоку» произошло от двух японских слов — «су» (число) и «доку» (одиночное). Сама головоломка появилась в американском журнале и носила название Number Place (число номера). В 1984 году она пришла в Японию, где получила огромную популярность благодаря Кадзи. Под названием судоку она распространилась по миру.