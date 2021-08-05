Гены подскажут. В Петербурге учатся прогнозировать скорость ковидного перехода от насморка до ИВЛ.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Людей, устойчивых к коронавирусу нет, все так или иначе к нему чувствительны, говорят врачи. Только кто-то даже не замечает, что живет с ним, другой попадает на ИВЛ с цитокиновым штормом через неделю после благополучного лечения ковида в домашних условиях. Клиницисты и генетики всего мира проводят исследования в поисках ответа на вопрос: «Можно ли уже в первые дни заболевания определить, как его перенесет человек — тяжело или легко?» В Петербурге этим занимаются Городская больница № 40, СПбГУ и отдел медицинской геномики НИИ им. Отта.



«Наша задача — сохранить человеку жизнь, а значит, выбрать из тех, кто заболел, нуждающихся в помощи в условиях специализированного стационара, — рассказал «Фонтанке» генетик, старший научный сотрудник отдела медицинской геномики НИИ им. Отта, к. б. н. Олег Глотов. — Сегодня мы не понимаем, по какой причине организм может успешно справляться с инфекцией 7–8, а то и 10 дней, а потом сдается. То есть человек лечится дома, а на 8-е сутки вызывает скорую и попадает в лучшем случае на высокопоточный кислород, в худшем — на ИВЛ. Не понимаем, почему у одних развивается цитокиновый шторм, от которого они погибают, а другие могут даже не заметить, что в организме поселился коронавирус.



Мы собрали коллекцию образцов ДНК около 800 пациентов, перенесших ковид с разной степенью тяжести, в том числе погибших, провели исследование, сейчас наши специалисты — биоинформатики, генетики и врачи — проводят анализ полученных данных: сопоставляют все генетические варианты, которые у нас есть, с клиническими и биохимическими показателями (уровень С-реактивного белка, интерлейкина-6, ассоциированного с цитокиновым штормом и другими) и тяжестью течения COVID-19. Мы ищем между ними взаимосвязь, на основании которой можно давать рекомендации по госпитализации пациентов. Например, если обнаружим риск тяжелого течения болезни, то своевременно переведем пациента, допустим, из «Зари» или «Ленэкспо», куда госпитализируют легких, — в специализированную больницу с большими возможностями для интенсивной терапии и реанимации. Даже несмотря на то, что состояние человека в этот момент не выглядит угрожающим».



В геноме 22 тысячи генов, петербургские исследователи изучили более 4 тысяч из них, в нескольких обнаружили взаимосвязь с устойчивостью/чувствительностью к коронавирусу. Промежуточные результаты на сегодня такие: установлена связь определенных генетических маркеров с количественными признаками (уровнем 6-го интерлейкина, С-реактивного белка). Эти маркеры находятся на тех же хромосомах, что обнаружили западные коллеги, опубликовавшие результаты своего исследования в медицинском издании Nature. Они проанализировали генетический материал 49 562 жителей 19 разных стран с подтвержденным COVID-19 и выявили 13 локусов — местоположений определенного гена на спирали ДНК, связанных с тяжелым течением ковида.



Как объясняет Олег Глотов, в Европе по-другому построено исследование, потому что они делят пациентов на тех, кто заболел и лечился дома (легкие), и тех, кто был госпитализирован (тяжелые). Детализации по степени тяжести, как в России, в большинстве стран нет. Но результаты получаются похожие.



«Мы тоже выявили несколько маркеров в генах, связанных с различным течением ковида, — поясняет генетик. — Теперь ведем статистический подсчет и видим, что у человека с этими маркерами вероятность заболеть выше, чем у тех, у кого этих маркеров нет. Подчеркиваю — это оценка вероятности. То есть нельзя сказать со 100-процентной уверенностью: у кого маркер есть — заболеет, нет маркера — не заболеет. Мы говорим, что у кого-то вероятность тяжело заболеть выше в 2–3–4 раза. Потому что в ситуации с ковидом поломка в одном гене говорит не об однозначном заболевании, а о его вероятности».

Недавно СМИ сообщили о том, что департамент здравоохранения Москвы выдал разрешение на клиническую апробацию в трех ковидных стационарах генетического теста для прогнозирования тяжести заболевания у пациентов. Создатель теста — компания «Система-БиоТех», входящая в Группу АФК «Система», разработала его на основании генетического исследования биоматериала из крови 600 пациентов с COVID-19. Они нашли 7 маркеров, связанных с риском тяжелого течения COVID-19, а также два защитных маркера.



«Коллеги еще не опубликовали результаты своих исследований, интересно было бы с ними познакомиться подробно. Подозреваю, что они говорят о том же: невозможно создать способ, благодаря которому мы сможем принимать решения о госпитализации со 100-процентной уверенностью. Мы можем говорить, что этому человеку стационарная помощь вдвое нужнее, чем другому, — говорит Олег Глотов. — А опасения в том, что для клинической практики стоимость генетического исследования будет неподъемной, безосновательна. Да, на первых этапах нам требуется дорогое секвенирование генома, но затем отбираются связанные с нашим исследованием маркеры, например связанные с С-реактивным белком, и делается тест-система, с помощью которой проводится уже понятное для нас ПЦР-исследование в клинике, аналогичное ПЦР-исследованию мазка на коронавирус. И стоить оно будет не намного дороже».



Ирина Багликова,

«Фонтанка.ру»

