Новый ген, определяющий течение COVID-19, нашли учёные из России и Германии

Учёные из Германии и России выявили ещё один ген, непосредственно связанный с иммунной системой и влияющий на тяжесть COVID-19. Об этом со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук» 17 сентября сообщает «Интерфакс».
В сообщении уточняется, что речь идет о гене, кодирующем белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как синтезирующихся в самом организме, так и чужеродных, и презентируют их иммунным клеткам.
Проанализировав гены HLA из образцов 435 переболевших коронавирусом взрослых пациентов из Германии, Испании и Швейцарии, исследователи выяснили, что носители генного варианта HLA-C*04:01 вдвое чаще попадают на ИВЛ по сравнению с остальными.
Встречается этот ген у 13–19% немцев, 15% испанцев и 16% жителей Швейцарии.
Авторы исследования отмечают, что, по данным компьютерного моделирования, полученным их коллегами, к тяжёлому течению COVID-19 предрасполагает наличие ещё одного генного варианта — HLA-B*46:01, однако в европейской популяции он практически отсутствует, хотя в Азии встречается у 17% населения.