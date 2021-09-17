Новый ген, определяющий течение COVID-19, нашли учёные из России и Германии

Учёные из Германии и России выявили ещё один ген, непосредственно связанный с иммунной системой и влияющий на тяжесть COVID-19. Об этом со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук» 17 сентября сообщает «Интерфакс».



В сообщении уточняется, что речь идет о гене, кодирующем белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как синтезирующихся в самом организме, так и чужеродных, и презентируют их иммунным клеткам.

