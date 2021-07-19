Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки решила поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которые остались без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом она написала в своем инстаграме 19 июля.

По ее мнению, фраза о том, что спорт вне политики, устарела, и Олимпиада в Токио это только доказывает.



«Как вы уже знаете, на этих соревнованиях официально сборной команды России не будет. Будет ROC — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, которое дали нашей команде. Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения — они только заряжают. В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше — этот заряд подхватить и поддержать команду.

