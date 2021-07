Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!» — написала Канделаки.



К флешмобу уже присоединился российский хип-хоп-исполнитель Тимати.