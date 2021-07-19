Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки решила поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которые остались без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом она написала в своем инстаграме 19 июля.
По ее мнению, фраза о том, что спорт вне политики, устарела, и Олимпиада в Токио это только доказывает.
«Как вы уже знаете, на этих соревнованиях официально сборной команды России не будет. Будет ROC — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, которое дали нашей команде. Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения — они только заряжают. В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше — этот заряд подхватить и поддержать команду.
Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!» — написала Канделаки.
К флешмобу уже присоединился российский хип-хоп-исполнитель Тимати.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.