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Тина Канделаки: Наставим рога всем, кто в нас не верит. Продюсер «Матч ТВ» запустила флешмоб в поддержку россиян на Олимпиаде

Тина Канделаки запустила флешмоб в поддержку россиян на Олимпиаде

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки решила поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которые остались без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом она написала в своем инстаграме 19 июля.

По ее мнению, фраза о том, что спорт вне политики, устарела, и Олимпиада в Токио это только доказывает.

«Как вы уже знаете, на этих соревнованиях официально сборной команды России не будет. Будет ROC — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, которое дали нашей команде. Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения — они только заряжают. В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше — этот заряд подхватить и поддержать команду.

Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!» — написала Канделаки.

К флешмобу уже присоединился российский хип-хоп-исполнитель Тимати.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года подтвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта: отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национальных гимна, эмблем или символов.

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Комментарии (12)

266108100
Может быть пора перестать жрать допинг и всех пытаться обмануть? В чем проблема быть честным? Тогда и флешмобов никаких не надо. Про политику она кстати права и здесь как раз допинговые спортсмены прекрасно отражают лицо российской «политики», как внешней так и внутренней. Какой вождь, такие и спортсмены.
Skazochny
Господи, нами правят гопники и хабалки подзаборные...
ahma
Тина Канделаки: Наставим рога (c) Вот что бывает, когда русский язык - не родной.
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