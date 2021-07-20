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Коронавирус выявлен ещё у девятерых участников Олимпиады в Токио

Перед Олимпиадой в Токио выявлено девять новых случаев заражения COVID-19

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено среди людей, имеющих отношение к Олимпийским играм в Токио. В общей сложности на мероприятии заболели уже 67 человек, сообщает утром 20 июля оргкомитет Игр.

По данным организаторов соревнований, среди вновь заразившихся — один спортсмен, один волонтёр и семеро представителей подрядчиков Олимпиады. В настоящий момент все они изолированы.

«Фонтанка» писала, что накануне COVID-19 был зафиксирован у сотрудников медиа и службы персонала, ранее — у спортсменов в Олимпийской деревне. До размещения там коронавирус обнаружили у спортсменов из Израиля, Уганды и Сербии. 17 июля в Токио впервые с января было отмечено больше 1400 случаев заражения за день.

Напомним, что Олимпийские игры — 2021 начнутся в пятницу, 23 июля, и продлятся до 8 августа. Они пройдут без зрителей.

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