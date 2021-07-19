Ещё у трёх человек, имеющих отношение к Олимпиаде, выявлен коронавирус

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены среди людей, имеющих отношение к Олимпийским играм в Токио. Как сообщает 19 июля оргкомитет Игр, заболели представитель медиа, человек из числа подрядчиков и член персонала. С 1 июля COVID-19 в общей сложности заразились уже 58 человек, имеющих отношение к проведению Олимпиады, в том числе спортсмены, персонал и члены делегаций.



Накануне стало известно, что коронавирус впервые выявили у спортсменов в Олимпийской деревне. По данным Kyodo, речь идёт о двух членах футбольной команды ЮАР и комментаторе. Также COVID-19 обнаружен у тренера сборной ЮАР по регби-7 — его поместили на карантин.

