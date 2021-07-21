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Олимпиада в Токио началась неофициально. На Играх-2021 прошли первые соревнования

Программу Олимпийских игр 2021 года в Токио открыли соревнования по софтболу

В ночь на 21 июля женская сборная Японии по софтболу победила команду Австралии в рамках стартовавшего олимпийского турнира 2021 года в Токио. Матч завершился со счётом 8:1 в пользу хозяев. Игра прошла в Фукусиме — городе, где находится АЭС, пострадавшая от мощного землетрясения и цунами в 2011 году.

Позднее в среду состоятся ещё два матча по софтболу, кроме этого стартуют соревнования по футболу среди женских сборных.

Официальная церемония открытия Олимпиады-2021 в Токио пройдёт в пятницу, 23 июля. Игры будут проведены без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Фонтанка» писала, что исполком Международного олимпийского комитета одобрил предложение главы МОК Томаса Баха внести изменения в классический девиз Олимпийских игр.

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