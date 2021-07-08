У Звягинцева и Роднянского закончилась «нелюбовь». Они снимут новый фильм

«После фильма «Нелюбовь» у нас возникла пауза в рабочих отношениях, — написал он. — Это породило некое количество слухов о нашем разладе, несмотря на то, что и я, и Андрей их всегда опровергали. Я всегда полагал период нашего сотрудничества, продолжавшегося почти 10 лет, одним из самых важных и интересных в моей жизни. Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens. Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее). Дело в том, что What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева».

Кинопродюсер Александр Роднянский на личной странице рассказал , что начинает производство трех фильмов. Их снимут вышедший из мастерской Александра Сокурова молодой режиссер Кантемир Балагов, давний соратник Роднянского Андрей Звягинцев и американский классик документалистики Годфри Реджио.

Роднянский уточнил, что фильм будет выдержан в стиле, хорошо знакомом режиссеру: «What Happens» станет семейной драмой о расставании.



Новый фильм Кантемира Балагова, как уже писала «Фонтанка», будет называться «Моника», режиссер приступит к съемкам сразу после работы над сериалом The Last of Us для HBO. А новую картину американского классика Годфри Реджио «NEOOONOWWW» Роднянский спродюсирует вместе со знаменитым американским режиссером и продюсером Стивеном Содербергом.



Александр Роднянский продюсировал сериалы «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Папины дочки», фильмы «Восток-Запад», «9 рота» и другие отечественные мега-хиты. Но на международный уровень вышел, когда начал работать в тандеме с режиссером Андреем Звягинцевым. Результатом их сотрудничества стали фильмы «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь» — их приняли на Западе и наградили в Каннах, дали «Золотой глобус», премию «Сезар» и другие межународные призы.



Роднянский же работал над фильмом Кантемира Балагова «Дылда», который в Каннах получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ.

