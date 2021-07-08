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У Звягинцева и Роднянского закончилась «нелюбовь». Они снимут новый фильм

Кинопродюсер Александр Роднянский на личной странице рассказал, что начинает производство трех фильмов. Их снимут вышедший из мастерской Александра Сокурова молодой режиссер Кантемир Балагов, давний соратник Роднянского Андрей Звягинцев и американский классик документалистики Годфри Реджио.

Роднянский подробно рассказал о будущем релизе Звягинцева.

«После фильма «Нелюбовь» у нас возникла пауза в рабочих отношениях, — написал он. — Это породило некое количество слухов о нашем разладе, несмотря на то, что и я, и Андрей их всегда опровергали. Я всегда полагал период нашего сотрудничества, продолжавшегося почти 10 лет, одним из самых важных и интересных в моей жизни. Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens. Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее). Дело в том, что What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева».

Роднянский уточнил, что фильм будет выдержан в стиле, хорошо знакомом режиссеру: «What Happens» станет семейной драмой о расставании.

Новый фильм Кантемира Балагова, как уже писала «Фонтанка», будет называться «Моника», режиссер приступит к съемкам сразу после работы над сериалом The Last of Us для HBO. А новую картину американского классика Годфри Реджио «NEOOONOWWW» Роднянский спродюсирует вместе со знаменитым американским режиссером и продюсером Стивеном Содербергом.

Александр Роднянский продюсировал сериалы «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Папины дочки», фильмы «Восток-Запад», «9 рота» и другие отечественные мега-хиты. Но на международный уровень вышел, когда начал работать в тандеме с режиссером Андреем Звягинцевым. Результатом их сотрудничества стали фильмы «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь» — их приняли на Западе и наградили в Каннах, дали «Золотой глобус», премию «Сезар» и другие межународные призы.

Роднянский же работал над фильмом Кантемира Балагова «Дылда», который в Каннах получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ.

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