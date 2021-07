У Звягинцева и Роднянского закончилась «нелюбовь». Они снимут новый фильм

Кинопродюсер Александр Роднянский на личной странице рассказал, что начинает производство трех фильмов. Их снимут вышедший из мастерской Александра Сокурова молодой режиссер Кантемир Балагов, давний соратник Роднянского Андрей Звягинцев и американский классик документалистики Годфри Реджио.



Роднянский подробно рассказал о будущем релизе Звягинцева.



«После фильма «Нелюбовь» у нас возникла пауза в рабочих отношениях, — написал он. — Это породило некое количество слухов о нашем разладе, несмотря на то, что и я, и Андрей их всегда опровергали. Я всегда полагал период нашего сотрудничества, продолжавшегося почти 10 лет, одним из самых важных и интересных в моей жизни. Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens. Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее). Дело в том, что What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева».