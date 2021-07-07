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Пассажирская маршрутка влетела в ограждение на «Дороге жизни». Очевидцы говорят, что водитель погиб

Маршрутка врезалась в отбойник под Петербургом

Дорожная авария с участием пассажирской маршрутки произошла под Петербургом вечером 7 июля. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как говорится в описании к видео, опубликованному в сообществе, оно было снято на участке «Дороги жизни» во Всеволожске. Судя по кадрам, маршрутка под номером 11б влетела в ограждение, заняв одну из двух полос, чем замедлила автомобильное движение. С другой стороны проезжей части осталась стоять легковая машина, которая, судя по всему, выступила вторым участником ДТП.

«Водитель маршрутки погиб. На обочине стояло человек пять, у одного парня явно повреждена нога. Пару людей посекло стеклом. Женщин и детей не видел», — привёл подробности происшествия очевидец.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу полицейского главка.

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