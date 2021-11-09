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Бастрыкин возобновил расследование уголовного дела о разрушающемся музее «Дорога жизни» в Ленобласти

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возобновил борьбу за музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленобласти. Как сообщает 9 ноября пресс-служба ведомства, глава СК России отменил постановление о прекращении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации).

Руководителю СУ СК по Ленобласти Сазину поручено продолжить расследование. В ближайшее время Бастрыкин намерен лично посетить музей в ходе рабочей поездки, добавили в ведомстве.

В марте 2020 года потомки воевавших на Дороге жизни и сотрудники Библиотеки Академии наук обратились к президенту и рассказали о плачевном состоянии народного музея. Общественность просила передать здание в ведение профессионального музейного сообщества. Уже в середине месяца в музей по поручению Бастрыкина приехали следователи. В здании увидели изношенные чердачные перекрытия, стропильную систему, зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности. По итогу охотников и рыболовов обвинили в нарушении требований сохранения и использования памятников истории и культуры. Однако в прокуратуре Ленобласти, а затем в Генпрокуратуре России не утвердили обвинительное заключение для передачи дела в суд. В итоге следственными органами СУ СК России по Ленинградской области было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Dim22
Вот так купишь домик и останешься должным на всю жизнь.
Bad robot
Есть же нормальный музей Дороги жизни в посёлке станции Ладожское озеро - филиал Военно-морского музея. Там всё в прекрасном состоянии. Про этот второй музей впервые слышу.
ДуремарСПб.
"Возбуждение" А.Бастрыкин.(проза)
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