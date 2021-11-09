Бастрыкин возобновил расследование уголовного дела о разрушающемся музее «Дорога жизни» в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возобновил борьбу за музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленобласти. Как сообщает 9 ноября пресс-служба ведомства, глава СК России отменил постановление о прекращении уголовного дела
Руководителю СУ СК по Ленобласти Сазину поручено продолжить расследование. В ближайшее время Бастрыкин намерен лично посетить музей в ходе рабочей поездки, добавили в ведомстве.
В марте 2020 года потомки воевавших на Дороге жизни и сотрудники Библиотеки Академии наук обратились к президенту и рассказали о плачевном состоянии народного музея. Общественность просила передать здание в ведение профессионального музейного сообщества. Уже в середине месяца в музей по поручению Бастрыкина приехали следователи. В здании увидели изношенные чердачные перекрытия, стропильную систему, зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности. По итогу охотников и рыболовов обвинили в нарушении требований сохранения и использования памятников истории и культуры. Однако в прокуратуре Ленобласти, а затем в Генпрокуратуре России не утвердили обвинительное заключение для передачи дела в суд. В итоге следственными органами СУ СК России по Ленинградской области было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.