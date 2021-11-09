Бастрыкин возобновил расследование уголовного дела о разрушающемся музее «Дорога жизни» в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возобновил борьбу за музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленобласти. Как сообщает 9 ноября пресс-служба ведомства, глава СК России отменил постановление о прекращении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации).



Руководителю СУ СК по Ленобласти Сазину поручено продолжить расследование. В ближайшее время Бастрыкин намерен лично посетить музей в ходе рабочей поездки, добавили в ведомстве.

