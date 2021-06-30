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21 июля — круглый стол «Апартаменты в ожидании нового статуса»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Апартаменты в ожидании нового статуса».

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как развивался петербургский рынок апартаментов в первом полугодии: новые объекты, продажи, темпы строительства?
  • Как пандемия повлияла на заполняемость объектов и доход, полученный инвесторами?
  • Как вы оцениваете ту редакцию поправок к закону, которая существует сейчас? Какие изменения, вы считаете, нужно внести, что осталось неучтенным?
  • Какое законодательство сейчас применяется к апартаментам — жилое, гостиничное или то и другое вместе? Какие трудности из-за этого возникают?
  • Какая инфраструктура есть и могла бы быть в апартаментах, а какую можно считать излишней?
  • Планы и прогнозы на второе полугодие.

В Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, вносящий поправки в Градостроительный кодекс, и определяющий комплексы апартаментов как многофункциональные здания, где покупатели смогут, в частности, оформить постоянную регистрацию и постоянно жить. Сейчас документ направлен на доработку, т.к. в текущей редакции устанавливает правила только для новых объектов, но никак не решает проблем с существующим «псевдо-жильем», из-за которого и возникли сложности. Закона ждут, в первую очередь, компании, развивающие сегмент апарт-отелей — они позиционируют себя как участники гостиничного рынка и если им придется строить социальную инфраструктуру, то это разрушит финансовую модель. О том, что происходит сейчас на рынке апартаментов и чего ждут от нового законопроекта девелоперы, — поговорим на круглом столе.

Приглашаем к участию застройщиков апартаментов и экспертов рынка недвижимости.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

План мероприятий

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