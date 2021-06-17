В Петербурге на набережной пространства «Севкабель Порт» 17 июня открыли скульптуру, в которой поет ветер. Послушать эту музыку можно на сайте онлайн-радиостанции университета ЛЭТИ.

Скульптура представляет собой постамент, из которого «растут» 144 металлических прута, задумка обыгрывает ретро-радиоприемник. Мелодия звучит, когда за счет ветра части соприкасаются друг с другом. Как поясняют разработчики, с помощью технологии звукоснимателя и алгоритмов искусственного интеллекта, исходящие звуки преобразовываются в электронную музыку. Послушать ее можно как из встроенного с постамент динамика, так и в прямом эфире онлайн-радио университета ЛЭТИ на сайте letibit.ru.