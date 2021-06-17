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Послушайте музыку ветра. В «Севкабель Порту» открыли скульптуру-радиостанцию

На берегу залива в Петербурге запел ветер

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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В Петербурге на набережной пространства «Севкабель Порт» 17 июня открыли скульптуру, в которой поет ветер. Послушать эту музыку можно на сайте онлайн-радиостанции университета ЛЭТИ.

Скульптура представляет собой постамент, из которого «растут» 144 металлических прута, задумка обыгрывает ретро-радиоприемник. Мелодия звучит, когда за счет ветра части соприкасаются друг с другом. Как поясняют разработчики, с помощью технологии звукоснимателя и алгоритмов искусственного интеллекта, исходящие звуки преобразовываются в электронную музыку. Послушать ее можно как из встроенного с постамент динамика, так и в прямом эфире онлайн-радио университета ЛЭТИ на сайте letibit.ru.

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«Металлические компоненты, которые перемещаются под действием ветра, создают вибрацию, датчики снимают эти сигналы, и они поступают в нейронную сеть. Нейронная сеть постоянно обучается и запоминает соответствующие фрагменты различных музыкальных произведений, аранжирует их. Таким образом, музыка не повторяется никогда», — пояснил руководитель научного и образовательного направлений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Куприянов.

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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