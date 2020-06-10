Петербург увеличил число представителей в топе лучших университетов мира QS World University Rankings. К троим завсегдатаям добавился ЛЭТИ

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских учебных заведений, среди которых четыре петербургских вуза. Об этом рассказали в комитете по науке и высшей школе Смольного 10 июня.



Лучший результат у СПбГУ. Вуз занял 225 строку глобального рейтинга, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 9 пунктов.



В топ-400 попал Университет ИТМО (360-я позиция), который улучшил свой показатель на 76 строчек. В топ-500 на 401 позиции, поднявшись на 38 пунктов и улучшивший свои результаты по четырем показателям из шести, расположился Санкт-Петербургский политехнический университет.

