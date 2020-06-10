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10.06.2020 13:38
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Петербург увеличил число представителей в топе лучших университетов мира QS World University Rankings. К троим завсегдатаям добавился ЛЭТИ

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 28 российских учебных заведений, среди которых четыре петербургских вуза. Об этом рассказали в комитете по науке и высшей школе Смольного 10 июня.

Лучший результат у СПбГУ. Вуз занял 225 строку глобального рейтинга, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 9 пунктов.

В топ-400 попал Университет ИТМО (360-я позиция), который улучшил свой показатель на 76 строчек. В топ-500 на 401 позиции, поднявшись на 38 пунктов и улучшивший свои результаты по четырем показателям из шести, расположился Санкт-Петербургский политехнический университет.

Впервые в рейтинг QS попал Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», вошедший в топ-800 лучших университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds.

Оценка вузов всего мира осуществляется по шести показателям: авторитетность в академической среде, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов, цитируемость научных публикаций и доля иностранных преподавателей и студентов.

Всего в этом году в QS World University Rankings представлены 1002 вуза из 93 стран мира. В список лучших вузов мира вошли 28 российских университетов. В российском сегменте рейтинга первое место у МГУ им. М. В. Ломоносова (74-я строчка), увеличившего прошлогодний результат на 10 пунктов и ставшего первым среди отечественных вузов, занявшим столь высокую позицию в глобальных рейтингах.

Ежегодно британская компания Quacquarelli Symonds (QS), которая является признанным авторитетом в мире высшего образования, публикует рейтинг ведущих университетов планеты. Цель составления списка ― помочь абитуриентам выбрать для себя лучшее место для учебы.

Рейтинг QS наряду с Шанхайским рейтингом (международный рейтинг университетов Academic Ranking of World Universities — ARWU) и рейтингом университетов мира THE (Times Higher Education World University Rankings) учитывается Министерством науки и высшего образования РФ при оценке успешности вузов.

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