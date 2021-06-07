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В Испании учителям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от коронавируса

В шесть раз больше нормы получили преподаватели из Андалусии во время вакцинации против COVID-19, однако ударная доза на их здоровье не отразилась, пишет 7 июня агентство EFE.

«Восемь учителей из школы в городе Хельвес (Севилья), которые в прошлую пятницу по ошибке получили шесть доз вакцины Pfizer против COVID-19, присоединились к работе в этот понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Ранее министерство здравоохранения подтвердило, что восемь человек получили неразбавленную вакцину Pfizer в мобильном центре вакцинации. Как только ошибку заметили, их перевели в медицинский центр. Педагоги до сих пор находятся под контролем Службы здравоохранения Андалусии, их состояние проверяют раз в день.

По словам одного из пострадавших, Висенте Асенсио, эти восемь человек «провели выходные без тревожных симптомов».

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Комментарии (8)

hmkv
"Ты что, края не видишь?"
DEMOMON
Да это чтобы два раза не ходить.
260569221
Ну и ничего!! Зато точно не заболеют
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