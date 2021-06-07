Золотой ПМЭФ. Соглашения для региональных портов тянут на триллион

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Ультрамар» нашел удобрения «Акрона»

3 июня один из крупнейших в стране производителей минеральных удобрений ПАО «Акрон» подписало контракт с петербургским ООО «Ультрамар» Андрея Бонч-Бруевича: к 2030 году поставки на его почти достроенный терминал в Усть-Луге увеличатся до 10 млн тонн в год. Это почти в 10 раз больше предыдущей договоренности — на ПМЭФ-2019 торжественно подписались под 1,2 млн.

По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в 2020 году все порты нашего региона погрузили на суда 12,1 млн тонн удобрений, значит, «Ультрамар» удвоит статистику и станет лидером. Такое впечатление производит формальная арифметика, но она не применима, потому что складывать следует совсем другие цифры.



На текущий момент в портах Ленинградской области имеются ещё две масштабные стройки для минеральных удобрений:

ООО «Приморский УПК» Ильи Трабера в порту Приморск в 2023 году собирается ввести в эксплуатацию многопрофильный терминальный комплекс с грузооборотом до 65 млн тонн в год, до 7 млн из которых приходятся на удобрения;

«Еврохим» Андрея Мельниченко к концу того же 2023 года грозится запустить терминал по перевалке минеральных удобрений с грузооборотом 6 млн тонн в год в порту Усть-Луга.

Участники портового бизнеса региона заявляют о планах переваливать до 35 млн тонн удобрений в год, из которых 23 млн — на новых мощностях.

По данным Росморречфлота, в 2020 году все российские порты погрузили на суда 19,2 млн тонн минеральных удобрений, куда вошли и 12,1 млн петербургского и ленинградских портов. Общий объем их прошлогоднего экспорта из России составил 34,2 млн тонн. Логичен вопрос: откуда через несколько лет в портах нашего региона возьмутся дополнительные 23 млн тонн минеральных удобрений — это же больше всего сегодняшнего их отечественного морского экспорта?



Ответа нет, зато становится понятной арифметика ПМЭФ: как минимум в обозримом будущем удобрений на всех не хватит, поэтому вопрос не в том, кто что построит, а в том, кто заранее позаботится о грузовой базе. «Еврохим» будет грузить собственные удобрения — значит, другие терминалы ему не понадобятся. У «Ультрамара» и «Приморского УПК» удобрений нет — их путь как раз на ПМЭФ, к производителям.

Но про «Приморский УПК» на форуме слышно не было.

Губернатор Ленобласти признался в любви к Приморску

Зато блистал областной губернатор Александр Дрозденко — он предложил перенести петербургский порт в Приморск . Речь шла об исполнении идеи главы «Сибура» Андрея Бокарева, который в апреле поверг в изумление участников морского бизнеса региона предложением перенести портовые мощности Петербурга в Усть-Лугу.

Понятно всем, что такое невозможно: в Усть-Лужской губе попросту не осталось места, там и так располагается один из крупнейших портов Европы. Интригует терминология: что значит применительно к порту «перенести»? Правильный ответ: «ничего». Основная ценность любого портового сооружения — причалы, часто обустроенные на искусственных территориях.



Речь, конечно же, идет о том, чтобы разрушить портовые сооружения в Петербурге и построить вместо них новые в другом месте. Что это за место — вопрос. Областному губернатору нравится думать, что оно — порт Приморск.

Нравится давно: в 2018 году он предлагал придать Приморску статус «свободный порт» наподобие порта Владивосток. Ничего не вышло, потому что статус владивостокского порта регулировался специальным федеральным законом, для Приморска такой не придумали.

Осенью 2020 года Александр Дрозденко поделился мечтой присвоить порту Приморск статус особой экономической зоны — это случилось на Балтийском региональном инвестиционном форуме.

Порт Приморск — особенный. Там работает одна компания — государственная «Транснефть», которая переваливает нефть и нефтепродукты. Со стороны первого лица Николая Токарева никогда подобных инициатив не поступало — очевидно, беспокойство Александра Дрозденко посвящено «Приморскому УПК». Почему бы не «перенести» Большой порт Санкт-Петербург в Приморск так, чтобы грузы, которые сейчас там переваливаются, направились бы в будущий терминальный комплекс «Приморского УПК»? Цифры, кстати, сопоставимы — в 2020 году петербургский порт перевалил около 60 млн тонн грузов, примерно такие же планы у «Приморского УПК».



При подобном развитии событий становится понятно, в частности, откуда будущий комплекс в Приморске возьмет минеральные удобрения. В Петербурге в прошлом году их перевалили как раз около 7 млн тонн.

Первый по метанолу

«Еврохим» на перевалке минеральных удобрений останавливаться не собирается. На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в той же Усть-Луге завода по производству метанола (простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость, производится из природного газа, область применения — производство формальдегидов, сырья для полимерных материалов и растворителей) и терминала для его морской перевалки. Заявленная мощность — 2,5 млн тонн в год, объем инвестиций — 132 млрд рублей.

В каком-то смысле это заповедная территория с испорченной кармой. За последние годы о планах по производству и морской перевалке метанола заявляли четыре влиятельные бизнес-группы (не считая других, которых, кажется, не стоит воспринимать всерьез):

Группа «САФМАР» Михаила Гуцериева собиралась делать это с использованием мощностей ООО «Терминал Новая гавань» в Усть-Луге, но планы порушились из-за пандемии;



«Балтийская газохимическая компания» делилась планами строить в Усть-Луге комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с инвестициями в 1,5 млрд долларов. Бенефициар проекта — предприниматель Владимир Круглов, он возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. О реализации проекта давно уже ничего не слышно;

то же обещало ООО «РусХимКом», которое входит в группу «Индига» бывшего депутата Государственной думы Виталия Южилина. Там продолжают обещать, но с ощутимым географическим сдвигом — всё то же самое будет в порту Индига в Ненецком автономном округе;

в порту Высоцк комплекс по производству и морской перегрузке метанола планирует построить ООО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» — оператором проекта выступает ООО «Газ-Синтез», которое связывают с бывшим вице-президентом ЛУКОЙЛа Валерием Субботиным. В середине августа 2020 года стало известно о выборе подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ — это ООО «НПК «Волга-Автоматика» из Татарстана, которое должно завершить работы к 31 декабря. Проектная мощность нефтехимического комплекса — 1 млн тонн метанола в год. Заявлялось об инвестициях в 1,5 млрд долларов. О реальном исполнении этих планов пока ни разу нигде не сообщалось.



Кажется, в сфере производства и морской перевалки метанола в нашем регионе «Еврохим» станет первым. Заметим: в 2020 году весь российский экспорт этого спирта составил 1,7 млн тонн, и порты нашего региона в нем не участвовали.

Экспорт зерна: кто первый?

На роль еще одного пионера в области грузовой базы, похоже, претендует группа компаний «Новотранс» Константина Гончарова. На ПМЭФ бизнесмен подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Формулировка: «установление долгосрочного сотрудничества по организации экспортной перевалки промышленных грузов предприятий Орловской области, а также сельскохозяйственной продукции региона» на терминале Lugaport, который «Новотранс» строит в порту Усть-Луга. Суть документа — прямые поставки зерна из Орловской области на будущий терминал «Новотранса», который предполагается запустить в 2023 году.

Эта история чем-то похожа на соглашение между «Ультрамаром» и «Акроном» по поводу минеральных удобрений. «Новотранс» собирается построить в Усть-Луге многофункциональный терминальный комплекс мощностью в 24 млн тонн в год, около 8 млн тонн приходятся для зерна. При этом в нашем регионе морского экспорта зерна нет вообще, но на него претендуют тот же «Приморский УПК», «Технотранс» Виктора Чуйкина и ООО «Порт Высоцкий», которое связывают с бизнесменом Тамазом Цквитишвили. «Порт Высоцкий» — самый опасный конкурент для не имеющего собственной грузовой базы «Новотранса», потому что «Новотранс» запустит терминал в 2023 году, а «Порт Высоцкий» собирается сделать это в 2022-м.

Зерна на всех вряд ли хватит, так что соглашение «Новотранса» с Орловской областью не стоит недооценивать.

Самый дорогой

В денежном исчислении всех переплюнуло АО «Русгаздобыча», которое связывают с «Национальной газовой группой» Артема Оболенского. На ПМЭФ-2021 глава принадлежащего «Русгаздобыче» ООО «Балтийский химический комплекс» Константин Махов подписал с Александром Дрозденко соглашение, предусматривающее 868 млрд рублей инвестиций в строительство газохимического комплекса в Усть-Луге. Проект предусматривает и морской экспорт, его строительство стартовало в конце мая.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

