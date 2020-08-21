Михаил Гуцериев испугался коронавируса, но завод в Усть-Луге обещает вовремя
Группа компаний «САФМАР» отодвигает срок начала строительства завода по производству метанола в Усть-Луге на год в связи с пандемией. Про проект стоимостью 1 млрд евро в группе заявляют: они не «инфобизнесмены».
О переносе срока начала строительства завода по производству метанола в порту Усть-Луга представитель группы «САФМАР» Михаила Гуцериева сообщил «Фонтанке» 20 августа. «Начало строительства комплекса было запланировано на 2020 год, однако в связи с глобальной пандемией коронавируса (а проект предполагает участие инвесторов и партнеров из нескольких стран) старт проекту будет, скорее всего, дан в следующем году», — заявил «Фонтанке» представитель менеджмента группы, просивший не называть себя.
Планы ввода будущего завода в эксплуатацию в 2024 году пока, по словам собеседника, сохраняются, хотя он назвал их «оптимистичным сценарием развития событий, связанных с течением и последствиями пандемии COVID-19 в России и мире».
Строительство завода по производству метанола группы «САФМАР» предполагается в самой северной части порта Усть-Луга в отдельном грузовом районе, в котором располагается перегрузочный комплекс ООО «Терминал Новая Гавань». Компания переваливает генеральные и Ro-Ro грузы, однако к моменту ввода завода в эксплуатацию там должны появиться мощности для морской перевалки метанола. «Терминал Новая Гавань» является первым на пути следования судов в Усть-Лугу, что является объективным фактором удобства судозаходов.
Генеральный директор терминала Максим Морозов относится к планам «САФМАР» с дипломатичной настороженностью: «Пока говорить не о чем — ничего не происходит».
Речь идет о проекте с 1 млрд евро инвестиций и мощностью в 1,8 млн тонн метанола в год. Когда планы сбудутся, экспорт российского метанола увеличится почти в 2 раза — в 2019 году все российские производители вместе взятые, по данным Argusmedia, отправили на экспорт 2,1 млн тонн этого продукта. Для российского Северо-Запада появление любого проекта, связанного с производством и морским экспортом метанола, — абсолютный прорыв, потому что сегодня в регионе нет ни одного такого производства, и, соответственно, российские порты Балтики не озадачены перевалкой. Пока это лишь проекты, масштабность которых впечатляет и наталкивает на предположение об их в некотором смысле нереальности.
— Складывается впечатление, будто ваша группа продолжает транслировать собственные старые декларации, хотя не собирается воплощать их в жизнь — непрестижно о чем-то заявить, а потом сообщить, что, мол, передумали, — предположил автор статьи в беседе с директором департамента по маркетингу и связям с общественностью группы «САФМАР» Антоном Гольфманом.
— Ваше предположение, как и любое, имеет право на существование, но это не та ситуация. Не для того мы на прошлом ПМЭФ объявляли о старте проекта. Понятно, что пандемия влияет на сдвигание сроков, но концептуально на привлекательность и стратегическое значение проекта она повлиять не может, она когда-нибудь все-равно закончится, — ответил Гольфман.
— Представитель вашей группы сообщает, что проект стоимостью 1 млрд евро и производительностью, сопоставимой со всем сегодняшним российским экспортом метанола, будет реализован теперь уже не за 4, а за 3 года. При этом пока не сделано вообще ничего. Вы сами в такое верите?
— Я могу верить только в те декларации, с которыми знаком на уровне менеджмента. Они таковы. Лично я не обладаю компетенциями, чтобы отслеживать возможность реализации таких проектов. Есть ссылка на некий оптимистичный сценарий, по которому к реализации проекта предполагается приступить в ближайшее время. Кроме того, я знаю, что в вашем регионе есть несколько таких проектов.
— Целых пять.
— Я не следил за успехами наших коллег по цеху, но вы можете это сделать.
— У всех этих проектов есть одна удивительная особенность, которая делает их похожими друг на друга — ни один из них никак не реализуется.
— Объемы группы «САФМАР» вы, надеюсь, представляете, и мне неизвестны примеры деклараций, которые мы бы давали, и которые не были бы исполнены. Для нас нет смысла декларировать то, что мы не можем выполнить. Я понимаю, что есть разные «инфобизнесмены», у которых слов больше, чем дела, но «САФМАР» к этой категории точно не относится. Весь наш бизнес можно посмотреть, он реален — это заводы, которые работают, строительные компании, которые строят, угольные карьеры, на которых добывается уголь. Наши декларации обычно соответствуют тому, что происходит в реальности.
В порту Высоцк комплекс по производству и морской перегрузке метанола планирует построить ООО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» — оператором проекта выступает ООО «Газ-Синтез». В середине августа стало известно о выборе подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ — это ООО «НПК «Волга-Автоматика» из Татарстана, которое должно завершить работы к 31 декабря 2021 года. Проектная мощность нефтехимического комплекса — 1 млн тонн метанола в год. Заявлялось об инвестициях в 1,5 млрд долларов. Объект планируется запустить в 2023 году.
Помимо метанола, ЛУКОЙЛ собирается переваливать на будущем комплексе около 160 тыс. тонн нитрилакриловой кислоты, которую сейчас компания экспортирует через порт Вентспилс в Латвии.
В порту Усть-Луга, помимо завода «САФМАР», заявлены сразу три крупных метанольных проекта.
«Балтийская газохимическая компания» собирается строить комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с инвестициями также в 1,5 млрд долларов. Заявленный срок ввода в эксплуатацию — 2023 год. На днях у проекта появился новый бенефициар — им стал предприниматель Владимир Круглов, он возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. Владимир Круглов рассказал о планах продать проект основному владельцу АО «Русская газохимическая компания» Армену Торосяну.
Завод по производству метанола и морской терминал по его перевалке решило построить ООО «РусХимКом», которое входит в группу «Индига» бывшего депутата Государственной думы Виталия Южилина. Проект отличается от остальных удаленностью завода и морского терминала друг от друга — первый запланирован в промышленной зоне «Алексеевская», второй в порту Усть-Луга. Расстояние между объектами — 48 километров, которые предполагается преодолеть с помощью метанолопровода. Группа Южилина обещала запустить комплекс в 2023 году, вложить в него 1 млрд евро и производить 1,75 млн тонн продукта в год для Европы и Китая.
Об аналогичных планах заявлял «ЕвроХим» Андрея Мельниченко. Речь идет о строительстве в Лужской губе завода по выпуску 1,7 млн тонн метанола. Инвестиции в проект назывались в 2,5 млрд долларов. О конкретных сроках пока речи не идет, управлять им будет ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3», зарегистрированное этой весной. Экспорт продукции будет осуществляться через терминал «ЕвроХима», который сейчас строится в порту.
Заявленные на текущий момент инвестиции в строительство мощностей по производству и морской перевалке метанола в Ленинградской области составляют примерно 7,7 млрд долларов — это почти 570 млрд рублей. Они претендуют на экспорт почти 8 млн тонн метанола в год — примерно в 4 раза больше всего объема его сегодняшнего российского экспорта.
Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»
Группа «САФМАР» образована в 2016 году. Её создателем и основным владельцем является Михаил Гуцериев. В группу входят промышленные, финансовые активы, ритейл, строительство, коммерческая недвижимость, гостиничный бизнес и медиаактивы. Основу промышленных активов составляют добыча и переработка нефти, газа и угля.
В 2019 году компании группы добыли 17.3 млн тонн нефти. Это 7-е место среди российских обувающих компаний: на 6-м «Башнефть» (18.7 млн тонн), на 8-м «Славнефть» (14 млн тонн).
Метанол — простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость. Производится из природного газа. Область применения — производство формальдегидов, сырья для полимерных материалов и растворителей. Аналитики Vygon Consulting полагают, что долгосрочный спрос на газ в России не имеет тенденции к росту, а наибольший потенциал увеличения потребления у газохимии, где спрос вырос за десять лет на 15% — до 24 млрд кубометров в год. Одной из причин эксперты называют экономическую составляющую: продажа за рубеж первичных продуктов переработки газа — аммиака и метанола — фактически является формой скрытого экспорта газа. Кроме того, экспорт метанола, в отличие от экспорта газа, не ограничен, а российский метанол конкурентоспособен на мировом рынке из-за низкой цены российского газа. Это востребовано, так как прямой экспорт газа по трубе разрешен только «Газпрому». В Vygon Consulting, считают, что рост спроса на газохимию может достичь 10 млрд кубометров к 2030 году. Основным рынком для российского метанола эксперты называют Европу.