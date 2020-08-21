Михаил Гуцериев испугался коронавируса, но завод в Усть-Луге обещает вовремя

Группа компаний «САФМАР» отодвигает срок начала строительства завода по производству метанола в Усть-Луге на год в связи с пандемией. Про проект стоимостью 1 млрд евро в группе заявляют: они не «инфобизнесмены».

О переносе срока начала строительства завода по производству метанола в порту Усть-Луга представитель группы «САФМАР» Михаила Гуцериева сообщил «Фонтанке» 20 августа. «Начало строительства комплекса было запланировано на 2020 год, однако в связи с глобальной пандемией коронавируса (а проект предполагает участие инвесторов и партнеров из нескольких стран) старт проекту будет, скорее всего, дан в следующем году», — заявил «Фонтанке» представитель менеджмента группы, просивший не называть себя.

Планы ввода будущего завода в эксплуатацию в 2024 году пока, по словам собеседника, сохраняются, хотя он назвал их «оптимистичным сценарием развития событий, связанных с течением и последствиями пандемии COVID-19 в России и мире».



Строительство завода по производству метанола группы «САФМАР» предполагается в самой северной части порта Усть-Луга в отдельном грузовом районе, в котором располагается перегрузочный комплекс ООО «Терминал Новая Гавань». Компания переваливает генеральные и Ro-Ro грузы, однако к моменту ввода завода в эксплуатацию там должны появиться мощности для морской перевалки метанола. «Терминал Новая Гавань» является первым на пути следования судов в Усть-Лугу, что является объективным фактором удобства судозаходов.

Генеральный директор терминала Максим Морозов относится к планам «САФМАР» с дипломатичной настороженностью: «Пока говорить не о чем — ничего не происходит».

Речь идет о проекте с 1 млрд евро инвестиций и мощностью в 1,8 млн тонн метанола в год. Когда планы сбудутся, экспорт российского метанола увеличится почти в 2 раза — в 2019 году все российские производители вместе взятые, по данным Argusmedia, отправили на экспорт 2,1 млн тонн этого продукта. Для российского Северо-Запада появление любого проекта, связанного с производством и морским экспортом метанола, — абсолютный прорыв, потому что сегодня в регионе нет ни одного такого производства, и, соответственно, российские порты Балтики не озадачены перевалкой. Пока это лишь проекты, масштабность которых впечатляет и наталкивает на предположение об их в некотором смысле нереальности.



— Складывается впечатление, будто ваша группа продолжает транслировать собственные старые декларации, хотя не собирается воплощать их в жизнь — непрестижно о чем-то заявить, а потом сообщить, что, мол, передумали, — предположил автор статьи в беседе с директором департамента по маркетингу и связям с общественностью группы «САФМАР» Антоном Гольфманом.

— Ваше предположение, как и любое, имеет право на существование, но это не та ситуация. Не для того мы на прошлом ПМЭФ объявляли о старте проекта. Понятно, что пандемия влияет на сдвигание сроков, но концептуально на привлекательность и стратегическое значение проекта она повлиять не может, она когда-нибудь все-равно закончится, — ответил Гольфман.

— Представитель вашей группы сообщает, что проект стоимостью 1 млрд евро и производительностью, сопоставимой со всем сегодняшним российским экспортом метанола, будет реализован теперь уже не за 4, а за 3 года. При этом пока не сделано вообще ничего. Вы сами в такое верите?

— Я могу верить только в те декларации, с которыми знаком на уровне менеджмента. Они таковы. Лично я не обладаю компетенциями, чтобы отслеживать возможность реализации таких проектов. Есть ссылка на некий оптимистичный сценарий, по которому к реализации проекта предполагается приступить в ближайшее время. Кроме того, я знаю, что в вашем регионе есть несколько таких проектов.



— Целых пять.

— Я не следил за успехами наших коллег по цеху, но вы можете это сделать.

— У всех этих проектов есть одна удивительная особенность, которая делает их похожими друг на друга — ни один из них никак не реализуется.

— Объемы группы «САФМАР» вы, надеюсь, представляете, и мне неизвестны примеры деклараций, которые мы бы давали, и которые не были бы исполнены. Для нас нет смысла декларировать то, что мы не можем выполнить. Я понимаю, что есть разные «инфобизнесмены», у которых слов больше, чем дела, но «САФМАР» к этой категории точно не относится. Весь наш бизнес можно посмотреть, он реален — это заводы, которые работают, строительные компании, которые строят, угольные карьеры, на которых добывается уголь. Наши декларации обычно соответствуют тому, что происходит в реальности.

В порту Высоцк комплекс по производству и морской перегрузке метанола планирует построить ООО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» — оператором проекта выступает ООО «Газ-Синтез». В середине августа стало известно о выборе подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ — это ООО «НПК «Волга-Автоматика» из Татарстана, которое должно завершить работы к 31 декабря 2021 года. Проектная мощность нефтехимического комплекса — 1 млн тонн метанола в год. Заявлялось об инвестициях в 1,5 млрд долларов. Объект планируется запустить в 2023 году.



Помимо метанола, ЛУКОЙЛ собирается переваливать на будущем комплексе около 160 тыс. тонн нитрилакриловой кислоты, которую сейчас компания экспортирует через порт Вентспилс в Латвии.

В порту Усть-Луга, помимо завода «САФМАР», заявлены сразу три крупных метанольных проекта.

«Балтийская газохимическая компания» собирается строить комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с инвестициями также в 1,5 млрд долларов. Заявленный срок ввода в эксплуатацию — 2023 год. На днях у проекта появился новый бенефициар — им стал предприниматель Владимир Круглов, он возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. Владимир Круглов рассказал о планах продать проект основному владельцу АО «Русская газохимическая компания» Армену Торосяну.

Завод по производству метанола и морской терминал по его перевалке решило построить ООО «РусХимКом», которое входит в группу «Индига» бывшего депутата Государственной думы Виталия Южилина. Проект отличается от остальных удаленностью завода и морского терминала друг от друга — первый запланирован в промышленной зоне «Алексеевская», второй в порту Усть-Луга. Расстояние между объектами — 48 километров, которые предполагается преодолеть с помощью метанолопровода. Группа Южилина обещала запустить комплекс в 2023 году, вложить в него 1 млрд евро и производить 1,75 млн тонн продукта в год для Европы и Китая.

