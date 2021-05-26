Решение по переносу порта из Петербурга в Усть-Лугу будет принято не раньше конца 2021 года

Проект переноса портовых мощностей из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, на который понадобится как минимум 440 млрд рублей, обсуждается на всех уровнях, но окончательного решения стоит ждать не раньше конца 2021 — начала 2022 года. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.



Предприниматель, передаёт агентство, отметил, что идея переноса портовых мощностей долгосрочная. По его словам, обсуждения займут минимум год и окончательное решение будет принято в конце этого — начале следующего года. Бокарев добавил, что интерес к проекту есть, но понимания, возможно ли его осуществить и в какие сроки, ещё нет.