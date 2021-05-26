Решение по переносу порта из Петербурга в Усть-Лугу будет принято не раньше конца 2021 года

Проект переноса портовых мощностей из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, на который понадобится как минимум 440 млрд рублей, обсуждается на всех уровнях, но окончательного решения стоит ждать не раньше конца 2021 — начала 2022 года. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.
Предприниматель, передаёт агентство, отметил, что идея переноса портовых мощностей долгосрочная. По его словам, обсуждения займут минимум год и окончательное решение будет принято в конце этого — начале следующего года. Бокарев добавил, что интерес к проекту есть, но понимания, возможно ли его осуществить и в какие сроки, ещё нет.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Бокарев обращался к президенту России Владимиру Путину с предложением вывести мощности порта Петербурга за пределы города. Тогда из 440 млрд рублей, которые понадобятся на осуществление проекта, инвестор готов был вложить своих только 6 млрд.
Сейчас «Большой порт Санкт-Петербург» — один из крупнейших на Северо-Западе России. Окупить проект по переносу мощностей его авторы предлагают за счет застройки жильем и коммерческими объектами освобождающихся площадей. По их прогнозам, должно выйти около 4,8 млн кв. м. Однако до сих пор непонятно, что делать с той частью промышленной зоны, которая прилегает, но не входит в границы порта. Это примерно половина портовых земель (более 300 га): Кировский завод, «Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». Без их ухода освобождение причалов вряд ли имеет смысл — индустриальные пейзажи не добавят привлекательности будущим жилым кварталам.