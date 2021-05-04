На «Ленфильме» сформирован новый совет директоров. Кинодеятелей из основного списка убрали

На «Ленфильме» представили новый состав совета директоров. Имена 4 мая на пресс-конференции студии назвал председатель организации Фёдор Бондарчук. Имён режиссёров в списке не прозвучало.
«Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии», — сказал Бондарчук. Он подчеркнул, что это не приведёт к исключению режиссёров из процесса работы «Ленфильма». На такой шаг пошли, чтобы избежать конфликта интересов.
«Это абсолютно не значит, что, например, Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Сокуров не будут принимать участия в жизни студии. Всё ровно наоборот»,- заверил Бондарчук.
В состав нового совета директоров «Ленфильма» вошли глава департамента кинематографии минкульта Светлана Максимченко, руководитель департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов, Дмитрий Попов, возглавляющий департамент гуманитарных проектов управления президента по общественным проектам. Вместе с ними поработают вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов, руководитель территориального управления Росимущества Елена Фёдорова. Дмитрий Снесарь из «ВТБ» и гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин.