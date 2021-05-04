На «Ленфильме» сформирован новый совет директоров. Кинодеятелей из основного списка убрали

На «Ленфильме» представили новый состав совета директоров. Имена 4 мая на пресс-конференции студии назвал председатель организации Фёдор Бондарчук. Имён режиссёров в списке не прозвучало.



«Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии», — сказал Бондарчук. Он подчеркнул, что это не приведёт к исключению режиссёров из процесса работы «Ленфильма». На такой шаг пошли, чтобы избежать конфликта интересов.



«Это абсолютно не значит, что, например, Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Сокуров не будут принимать участия в жизни студии. Всё ровно наоборот»,- заверил Бондарчук.

