Краевед расскажет о приключениях британского фотографа в Петербурге

Петербургские работы шотландского художника и фотографа, британского подданного Вилльяма Каррика (1827–1878) оказались достаточно впечатляющими, чтобы совершенно изменить жизнь английской учительницы. Эту удивительную историю расскажут 25 апреля на лекции «19, Petite Morskoi, Petersbourg». Петербургские образы глазами британского фотографа». 12+
Жила-была в предместье Лондона миссис Фелисити Эшби. И однажды, на седьмом десятке лет, нашла в старом комоде негативы и старинные пожелтевшие фото. Угрюмые женщины, трубочисты, уличные торговцы, нищие — было очевидно, что это не англичане. «19, Petite Morskoi, Petersbourg» было написано по-французски на одной из фотографий. И подпись W. Carrick. В детстве миссис Эшби слышала от матери про шотландского дядюшку Вильяма, который жил в России и стал там известным фотографом. И вот почтенная миссис Эшби села за учебники русского языка, решив отправиться туда, где ее дядюшка делал те снимки. Петербург был уже Ленинградом, а Российская империя — Советским Союзом, а о Каррике ничего не знали, что не помешало миссис Эшби самой пуститься в расследования и узнать удивительные приключения шотландца в России: учился в Академии художеств у брата Карла Брюллова, Александра; открыл первое в России фотоателье (то самое, на Petite Morskoi, Малой Морской); рисовал портрет великого князя Николая Александровича, который стал бы российским императором (он бы и именовался Николаем II), если бы не смерть в 21 год.
25 апреля в особняке Мясникова (улица Восстания, 45) о Вильяме Каррике и героях его фотоснимков расскажет гид, краевед, лауреат премии «Ангел Петербурга» Наталья Самохвалова. Начало в 16:00.
Александра Шеромова