Краевед расскажет о приключениях британского фотографа в Петербурге

Жила-была в предместье Лондона миссис Фелисити Эшби. И однажды, на седьмом десятке лет, нашла в старом комоде негативы и старинные пожелтевшие фото. Угрюмые женщины, трубочисты, уличные торговцы, нищие — было очевидно, что это не англичане. «19, Petite Morskoi, Petersbourg» было написано по-французски на одной из фотографий. И подпись W. Carrick. В детстве миссис Эшби слышала от матери про шотландского дядюшку Вильяма, который жил в России и стал там известным фотографом. И вот почтенная миссис Эшби села за учебники русского языка, решив отправиться туда, где ее дядюшка делал те снимки. Петербург был уже Ленинградом, а Российская империя — Советским Союзом, а о Каррике ничего не знали, что не помешало миссис Эшби самой пуститься в расследования и узнать удивительные приключения шотландца в России: учился в Академии художеств у брата Карла Брюллова, Александра; открыл первое в России фотоателье (то самое, на Petite Morskoi, Малой Морской); рисовал портрет великого князя Николая Александровича, который стал бы российским императором (он бы и именовался Николаем II), если бы не смерть в 21 год.

