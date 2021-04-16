Джонни Депп снова станет великим

С 22 апреля в кино начнут показывать «Великого» — первую за долгое время большую работу Джонни Деппа, одного из самых ярких актеров современности, который в последние годы чаще становился персонажем скандальных публикаций, а не новостей кино.

Актер играет Юджина Смита, классика фотоискусства, показавшего миру примерно все основные события двадцатого века, от боев Второй Мировой до выборов и уличных манифестаций. В центре сюжета одна из самых драматичных страниц биографии Смита, история о том, как он отправился в Японию, чтобы снять репортаж о последствиях загрязнения воды промышленными предприятиями. В реки попадала ртуть, что вызывало массовые тяжелые заболевания, а фотограф рассказал об этой катастрофе, тщательно скрываемой властями, миру и поднял на борьбу огромное количество людей.

В «Великом» Депп выступает и как продюсер. Очевидно, что этим бенефисом актер стремится в первую очередь перезапустить заглохшую карьеру: контракты с ним разорваны, тяжелый характер оттолкнул от него все профессиональное сообщество, даже в «Фантастических тварях» актера больше не будет. И вот он сам берется показать себя миру в новом обличье: без мачизма и экспрессии, без экстерьера очаровательного чудика. Такое зрелище само по себе любопытное, а вполне может оказаться еще и завораживающим, и весьма драматичным.



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Иван Чувиляев

