Мужчина с новенькими правами сбежал от ГИБДД, бросив машину отца. А когда попался, притворился пешеходом

Нетрезвого водителя «Хонды», притворявшегося пешеходом, задержали в Приморском районе Петербурга ночью 28 апреля почти одновременно с бесправным пользователем каршеринга. За молодым жителем Свердловской области полицейские гонялись и по улицам, и по дворам.



Honda Insight была остановлена около 3 часов ночи на Глухарской улице, 30, в результате погони, сообщает «Дорожный инспектор». 25-летний водитель, приехавший из Свердловской области, бросил автомобиль, позаимствованный у отца, и убежал во дворы. В машине остался изрядно нетрезвый пассажир в футболке и домашних тапочках. Он рассказывал, что пытался остановить водителя, даже пар раз стукнул его, но вразумить не получилось, пришлось лишь закрывать глаза, в очередной раз пролетая на «красный».

