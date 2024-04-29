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    Мужчина с новенькими правами сбежал от ГИБДД, бросив машину отца. А когда попался, притворился пешеходом

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    Нетрезвого водителя «Хонды», притворявшегося пешеходом, задержали в Приморском районе Петербурга ночью 28 апреля почти одновременно с бесправным пользователем каршеринга. За молодым жителем Свердловской области полицейские гонялись и по улицам, и по дворам.

    Honda Insight была остановлена около 3 часов ночи на Глухарской улице, 30, в результате погони, сообщает «Дорожный инспектор». 25-летний водитель, приехавший из Свердловской области, бросил автомобиль, позаимствованный у отца, и убежал во дворы. В машине остался изрядно нетрезвый пассажир в футболке и домашних тапочках. Он рассказывал, что пытался остановить водителя, даже пар раз стукнул его, но вразумить не получилось, пришлось лишь закрывать глаза, в очередной раз пролетая на «красный».

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    Водителя поймали у «Ленты» и вернули на место побега, он тоже оказался пьян — надул 0.491 мг/л. Он имеет богатый список судимостей за кражу и разбой. В свое оправдание он приводил невероятные аргументы, объясняя сотрудникам ГИБДД, что они не полицейские, а сам он не автомобилист, а пешеход. Водительское удостоверение он получил в январе 2024 года.

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    На место приехали обеспокоенные родители молодого человека. «Судя по их реакции, они уже смирились с таким поведением сына и повлиять на него не могут. Оставалось лишь смотреть, как в очередной раз сына доставляют в отдел полиции за нарушение. Только сын наотрез отказался доставляться и снова оказал сопротивление инспекторам, пришлось применить физическую силу», — отмечается в сообщении.

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    В итоге в отношении водителя составлены административные материалы:

    • по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за нетрезвое вождение;
    • по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (7 штук) за проезд на запрещающий сигнал светофора;
    • по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение полиции.
    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Пьяный водитель
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