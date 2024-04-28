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    Гость Петербурга купил аккаунт, выпил бутылку и поехал кататься на каршеринге. Итог — 195 тыс. руб. штрафов

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    Профилактический рейд «Нетрезвый водитель», который проходит в Петербурге в выходные дни, уже приносит результаты. Ночью 28 апреля в Приморском районе задержали злостного нарушителя.

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    Как сообщает «Дорожный инспектор», около 3 часов ночи на Гаккелевской улице, 30, инспекторы ДПС заметили виляющий по дороге каршеринг Nissan без габаритных огней. Его остановили, за рулем обнаружили 24-летнего мужчину из Оренбурга с признаками сильного алкогольного опьянения. Водительское удостоверение, по его словам, он не получал, а каршеринговый аккаунт купил через интернет за 6000 рублей. Покататься решил, выпив бутылку виски. Он «надул» 0.934 мг/л при допустимом значении 0.160 мг/л, то есть превысил его в 6 раз. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (угон).

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    «Поэтому получает административку и уголовку в своей биографии. И 195 000 штрафов от ГИБДД и каршеринга», — отмечает «Дорожный инспектор».

    30 000 рублей составит штраф от ГИБДД по статье 12.8 КоАП, 110 000 рублей — штраф от каршеринга за нетрезвую езду, 55 000 рублей — эвакуация от каршеринга.

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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