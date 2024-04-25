Дышать нельзя капать. Можно ли победить хронический насморк

В Петербурге почти у каждого есть знакомый, не расстающийся с пузырьком капель для носа. Влажный прохладный климат создает все условия для частых простуд и развития хронического насморка. Что делать с постоянно «текущим» носом, и почему не стоит надеяться на капли? Рассказывает Регина Миниахметова — оториноларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.



— Некоторые люди умудряются годами жить с «течью в носу». Почему так происходит? Какие основные причины у хронического насморка?

— Хронический насморк или ринит — это воспаление слизистой оболочки носа. Протекать такой процесс может по-разному. У одних пациентов болезнь похожа на качели с частой сменой периодов ремиссии и обострения. Других выделения из носа и чувство заложенности преследуют постоянно.



Причины появления этого заболевания также весьма разнообразны. Очень часто оно развивается из-за недолеченной инфекции. Вторая распространенная причина — искривление носовой перегородки или другие анатомические особенности. Мешать нормальному оттоку слизи и блокировать дыхание носом также могут полипы или другие новообразования.



Отдельная история — пациенты с аллергическими ринитами. Слизистая носа у таких людей обладает повышенной чувствительностью к некоторым веществам. Даже малейший контакт с раздражающим элементом — например, с пыльцой березы — вызывает мощную реакцию и обострение насморка.



Наконец, стоит сказать о медикаментозных ринитах, которые развиваются из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями.



— Когда «обычный» насморк превращается в хронический?

— Хроническим может стать абсолютной любой насморк. Чаще всего такое происходит, когда болезнь не долечили или вообще лечили неправильно. Например — «не поймали» момент, когда на вирусную инфекцию наложилась бактериальная. В этом случае болезнетворные микробы останутся в носовой полости и продолжат провоцировать воспаление.