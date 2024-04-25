Дышать нельзя капать. Можно ли победить хронический насморк

В Петербурге почти у каждого есть знакомый, не расстающийся с пузырьком капель для носа. Влажный прохладный климат создает все условия для частых простуд и развития хронического насморка. Что делать с постоянно «текущим» носом, и почему не стоит надеяться на капли? Рассказывает Регина Миниахметова — оториноларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
— Некоторые люди умудряются годами жить с «течью в носу». Почему так происходит? Какие основные причины у хронического насморка?
— Хронический насморк или ринит — это воспаление слизистой оболочки носа. Протекать такой процесс может по-разному. У одних пациентов болезнь похожа на качели с частой сменой периодов ремиссии и обострения. Других выделения из носа и чувство заложенности преследуют постоянно.
Причины появления этого заболевания также весьма разнообразны. Очень часто оно развивается из-за недолеченной инфекции. Вторая распространенная причина — искривление носовой перегородки или другие анатомические особенности. Мешать нормальному оттоку слизи и блокировать дыхание носом также могут полипы или другие новообразования.
Отдельная история — пациенты с аллергическими ринитами. Слизистая носа у таких людей обладает повышенной чувствительностью к некоторым веществам. Даже малейший контакт с раздражающим элементом — например, с пыльцой березы — вызывает мощную реакцию и обострение насморка.
Наконец, стоит сказать о медикаментозных ринитах, которые развиваются из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями.
— Когда «обычный» насморк превращается в хронический?
— Хроническим может стать абсолютной любой насморк. Чаще всего такое происходит, когда болезнь не долечили или вообще лечили неправильно. Например — «не поймали» момент, когда на вирусную инфекцию наложилась бактериальная. В этом случае болезнетворные микробы останутся в носовой полости и продолжат провоцировать воспаление.
Именно поэтому не стоит ждать, что ОРВИ пройдет само, если симптомы сохраняются дольше пяти-семи дней. И тем более — налегать на сосудосуживающие капли. Лечиться ими дольше недели вообще запрещено. В противном случае вместо облегчения вы получите зависимость, а затем и хронический медикаментозный ринит. Так что как только вы понимаете, что болезнь затянулась, лучше сразу обратиться к врачу и сдать мазок на бактериальную флору из носа и зева.
— Обязательно ли лечить хронический насморк? Не проще ли быстро пролечить обострение и вернуться к нормальной жизни?
— Хронический насморк — это в любом случае воспалительный процесс. Вне зависимости от того, как часто обостряется болезнь. А воспаление никогда не обходится без неприятных последствий. Постоянная заложенность носа мешает нормальному дыханию, провоцирует храп, частые головные боли и нарушение сна. Пациенты с хроническим воспалением слизистой носа хуже переносят другие ЛОР-заболевания. Даже рядовая простуда способна обернуться для них гайморитом, гнойным отитом или нагноением тканей в глотке. Так что терпеть болезнь однозначно не стоит.
— Реально ли избавиться от хронического насморка самостоятельно?
— Лечить хронический насморк без помощи врача — идея не просто сомнительная, но и заведомо провальная. Иногда пациенты пытаются решить проблему сосудосуживающими каплями или промываниями носа. Однако против хронического воспаления такие методы бессильны. Совершенно точно не стоит увлекаться антибактериальными и противовирусными препаратами. Такое лечение в лучшем случае будет бесполезным, а в худшем — навредит организму еще сильнее.
Универсальной схемы лечения не существует. Каждый пациент с хроническим насморком требует своего подхода. Самостоятельно учесть все нюансы нереально, поэтому лучше сразу обратиться к оториноларингологу. Сперва врач определит причины хронического насморка. Иногда для этого достаточно простой беседы с пациентом, но в некоторых случаях потребуется сдать анализы, пройти рентген или КТ. После уточнения диагноза специалист подбирает оптимальную терапию. Например, назальные спреи с кортикостероидами или другие препараты.
— Может ли лечение хронического насморка потребовать операции?
— Решить проблему хронического насморка с помощью операции в некоторых случаях действительно можно, причем довольно часто. Задействовать хирургическое лечение или нет — всегда решает специалист. Показаниями к такому вмешательству может стать искривление носовой перегородки, увеличение носовых раковин, полипы и другие новообразования.
Бояться операции не стоит. В современной оториноларингологии врачи используют щадящие методики, в том числе лазерные и радиоволновые. Операция может занять совсем немного времени: в большинстве случаев домой пациентов отпускают уже через сутки после вмешательства. А носовое дыхание, как правило, полностью восстанавливается, как только сходит отек.
Если вы долгое время страдаете хроническим насморком, запишитесь на консультацию к лор-врачу СМ-Клиника Регине Миниахметовой. Специалист проведет обследование для выявления причины ринита и назначения лечения, которое поможет вернуть свободное дыхание.
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