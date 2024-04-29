КАМАЗ, выезд на встречную и в кювет отправили в больницы троих детей в Ленобласти. Младшей полтора года

Полиция выясняет обстоятельства аварий в Ленинградской области, в результате которых в больницах за день оказались трое детей. Все произошли в воскресенье через час-полтора после полудня.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, 35-летний водитель Infiniti не справился с управлением на 16-м километре автодороги «Мины — Новинка» под Гатчиной и съехал в кювет. Пострадала его полуторагодовалая дочь, которая сидела в детском кресле на заднем сиденье. Её госпитализировали с сотрясением мозга. Медики оценили состояние девочки как среднетяжёлое.