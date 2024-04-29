КАМАЗ, выезд на встречную и в кювет отправили в больницы троих детей в Ленобласти. Младшей полтора года

Полиция выясняет обстоятельства аварий в Ленинградской области, в результате которых в больницах за день оказались трое детей. Все произошли в воскресенье через час-полтора после полудня.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, 35-летний водитель Infiniti не справился с управлением на 16-м километре автодороги «Мины — Новинка» под Гатчиной и съехал в кювет. Пострадала его полуторагодовалая дочь, которая сидела в детском кресле на заднем сиденье. Её госпитализировали с сотрясением мозга. Медики оценили состояние девочки как среднетяжёлое.
Примерно через 10 минут на 70-м километре трассы «Нарва» 58-летний водитель КАМАЗа с прицепом не выдержал дистанцию и толкнул попутную Suzuki SX4 в попутный Chery Tiggo. Медицинская помощь потребовалась 10-летней пассажирке, ехавшей в детском кресле на заднем сиденье Suzuki. У девочки перелом руки.
Около половины второго часа дня на 119-м километре «Скандинавии» Skoda Octavia, за рулём которой сидел 52-летний мужчина, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Howo и SEAT Leon. В последнем ехали 38-летняя женщина и 11-летний мальчик. Ребёнок находился на заднем сиденье и был пристёгнут. По предварительным данным «Фонтанки», его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с вывихом сустава.