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    На Дальневосточном самокатчица сбила ребёнка, на Димитрова наехали друг на друга

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    2 комментария

    Девочка и мальчик попали в больницу в результате наездов самокатов в Невском и Фрунзенском районах Петербурга. Одна шла, другой ехал, стало известно «Фонтанке» 29 апреля.

    Пятилетняя пациентка поступила в детскую больницу имени Раухфуса накануне с переломом костей голени со смещением. Как сообщили медикам, девочка была травмирована в тот же день на Дальневосточном проспекте, 26, — она оказалась на пути самокатчицы.

    Двое на электросамокатах не разъехались на улице Димитрова, 16, в восьмом часу вечера воскресенья. Для 14-летнего школьника столкновение обернулось поездкой в детскую больницу имени Филатова. По предварительным данным, у мальчика сотрясение мозга.

    Состояние обоих медики оценили как среднетяжёлое.

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    Комментарии 2

    Alex00029 Апр 2024 в 20:23
    Понеслось...
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