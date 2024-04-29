На Дальневосточном самокатчица сбила ребёнка, на Димитрова наехали друг на друга

Девочка и мальчик попали в больницу в результате наездов самокатов в Невском и Фрунзенском районах Петербурга. Одна шла, другой ехал, стало известно «Фонтанке» 29 апреля.



Пятилетняя пациентка поступила в детскую больницу имени Раухфуса накануне с переломом костей голени со смещением. Как сообщили медикам, девочка была травмирована в тот же день на Дальневосточном проспекте, 26, — она оказалась на пути самокатчицы.

Двое на электросамокатах не разъехались на улице Димитрова, 16, в восьмом часу вечера воскресенья. Для 14-летнего школьника столкновение обернулось поездкой в детскую больницу имени Филатова. По предварительным данным, у мальчика сотрясение мозга.