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    В Петербурге наградят лучших народных дружинников. На это выделили 2,6 млн рублей

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    Правительство Петербурга будет выдавать премии лучшим народным дружинникам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

    Как сообщает 29 апреля пресс-служба Смольного, премировать дружинников будут «За активное участие в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге». Отбор претендентов на получение награды провели в январе — феврале 2024 года. Его результаты опубликованы здесь.

    На финансирование премии в бюджете города заложено 2,64 миллиона рублей.

    Ранее на сайте Смольного появился проект постановления правительства, согласно которому предлагается начислять стимулирующие выплаты народным дружинникам в размере 187 рублей за час дежурства. В отдельных населенных пунктах Ленобласти содействующих охране порядка поощряют суммами до 300 рублей в час.

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