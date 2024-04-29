В Петербурге наградят лучших народных дружинников. На это выделили 2,6 млн рублей

Правительство Петербурга будет выдавать премии лучшим народным дружинникам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.



Как сообщает 29 апреля пресс-служба Смольного, премировать дружинников будут «За активное участие в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге». Отбор претендентов на получение награды провели в январе — феврале 2024 года. Его результаты опубликованы здесь.

На финансирование премии в бюджете города заложено 2,64 миллиона рублей.

Ранее на сайте Смольного появился проект постановления правительства, согласно которому предлагается начислять стимулирующие выплаты народным дружинникам в размере 187 рублей за час дежурства. В отдельных населенных пунктах Ленобласти содействующих охране порядка поощряют суммами до 300 рублей в час.