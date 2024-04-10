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    Тариф на патрулирование — 300 рублей в час. В Ленинградской области набирают дружинников

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    В Ленинградской области все чаще говорят о создании и усилении добровольных народных дружин (ДНД). 10 апреля это заметил портал 47news.

    Так, по данным коллег, создать ДНД собираются в Куйвозовском поселении.

    «Есть такая необходимость, готовы выделить деньги на материальное стимулирование. Но реализовать пока сложно — у нас до ближайшего отдела полиции больше 40 километров (без сотрудников правопорядка дружинники официально патрулировать не могут)», — рассказал 47news глава администрации поселенияДенис Кондратьев.

    Дополнительный набор в ДНД также объявили в Колтушском поселении. Там тоже нет отдела полиции. Новым дружинникам обещают гибкий график и достойную оплату.

    «Отсутствует оперуполномоченный более пяти лет, кадровая проблема во всём районе. Стараемся обеспечивать безопасность граждан своими силами», — объяснил глава администрации Александр Зыбин.

    Набор дружинников ведут и в Заневском поселении. Там конкретики по оплате нет, но указано, что «предусмотрено материальное стимулирование». По данным 47news, стимулируют из расчета 200 рублей в час.

    Лидеры дружинников отмечают возвращение угасшего во время пандемии интереса к их работе со стороны правоохранительных органов. Особенно после того, как «отметили позитивно» работу ДНД на президентских выборах.

    Сколько добровольцев сейчас реально выходят в патруль в Ленинградской области, и почему «чем больше дружинников, тем меньше денег» — читайте в большом материале 47news.

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    ДружинникиДНД
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