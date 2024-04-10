Тариф на патрулирование — 300 рублей в час. В Ленинградской области набирают дружинников

В Ленинградской области все чаще говорят о создании и усилении добровольных народных дружин (ДНД). 10 апреля это заметил портал 47news.



Так, по данным коллег, создать ДНД собираются в Куйвозовском поселении.

«Есть такая необходимость, готовы выделить деньги на материальное стимулирование. Но реализовать пока сложно — у нас до ближайшего отдела полиции больше 40 километров (без сотрудников правопорядка дружинники официально патрулировать не могут)», — рассказал 47news глава администрации поселенияДенис Кондратьев.