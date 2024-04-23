187 рублей в час хотят платить народным дружинникам в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил поощрять народных дружинников за обеспечение общественного порядка денежными выплатами. Проект соответствующего постановления появился во вторник, 23 апреля, в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства города.

В проекте постановления предлагается начислять стимулирующие выплаты раз в три месяца всем дружинникам, которые дежурили в этот период и тем самым помогали полиции обеспечивать порядок. За выдачу денег, по замыслу, будут отвечать районные администрации. Задействуют в процессе оформления выплат и представителей МВД: они будут согласовывать отчеты дружинников о том, кто когда выходил на дежурства.



Размер выплаты предлагается установить на уровне 187 рублей за час дежурства. Общая сумма будет определяться только количеством часов. Для получения выплаты будет необходимо, чтобы командир дружины ходатайствовал о ней для своих подчиненных. А кроме этого — предоставил отчет о дежурствах и табели с расчетом часов, согласованные территориальным органом МВД. Если после выплаты денег дружиннику будет установлено, что поощрение необоснованное — районная администрация сможет потребовать его обратно.



Постановление планируют распространить на все правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Контролировать выполнение будет вице-губернатор Валерий Пикалёв, координирующий комитет по законности, правопорядку и безопасности.



Согласно региональным рекомендациям о порядке создания дружин, которые опубликованы на сайте правительства Петербурга, народные дружины создаются в уведомительном порядке. Для этого гражданин подает в районную администрацию уведомление, копию протокола собрания о создании народной дружины, копию устава, данные об учредителях и потенциальном командире, списочный состав участников. Регистрация юрлица необязательна.

Участвовать в обеспечении порядка народная дружина может после внесения в специальный реестр территориального управления МВД.

