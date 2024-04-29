Воскресший пес Цезарь снова вернулся в приют

Пес Цезарь, которого полуживого нашли в декабре 2022 года на улице в Петербурге, снова вернулся в приют «Полянка». Новая хозяйка выходить его не смогла, сообщили в приюте 29 апреля.
«Фонтанка.ру»
По словам волонтеров, хозяйка Светлана из Малой Вишеры, которая взялась заботиться о собаке, сначала регулярно отчитывалась, а потом «начала его лечить». «Изначально она отказывалась от нашего корма и, как в итоге выяснилось, стала просто пренебрегать правильным кормлением», — говорят в приюте. Цезарю, по их данным, становилось хуже.
Волонтеры предполагают, что новая хозяйка якобы решила, будто псу пора умирать, раз его состояние снова ухудшается, но они с этим не согласны, поэтому забрали его в приют.
«Цезарь приехал. Осмотрен, сданы анализы. К стафилококку добавлен синдром Кушинга. Сейчас температура. Состояние неважное, но есть и аппетит, и хороший стул, и активность… История Цезаря продолжается в "Полянке"», — рассказывают в приюте.
Подробнее об истории спасения пса Цезаря читайте на «Фонтанке».