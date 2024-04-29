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    Воскресший пес Цезарь снова вернулся в приют

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    Пес Цезарь, которого полуживого нашли в декабре 2022 года на улице в Петербурге, снова вернулся в приют «Полянка». Новая хозяйка выходить его не смогла, сообщили в приюте 29 апреля.

    «Фонтанка.ру»

    По словам волонтеров, хозяйка Светлана из Малой Вишеры, которая взялась заботиться о собаке, сначала регулярно отчитывалась, а потом «начала его лечить». «Изначально она отказывалась от нашего корма и, как в итоге выяснилось, стала просто пренебрегать правильным кормлением», — говорят в приюте. Цезарю, по их данным, становилось хуже.

    Волонтеры предполагают, что новая хозяйка якобы решила, будто псу пора умирать, раз его состояние снова ухудшается, но они с этим не согласны, поэтому забрали его в приют.

    «Цезарь приехал. Осмотрен, сданы анализы. К стафилококку добавлен синдром Кушинга. Сейчас температура. Состояние неважное, но есть и аппетит, и хороший стул, и активность… История Цезаря продолжается в "Полянке"», — рассказывают в приюте.

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    Подробнее об истории спасения пса Цезаря читайте на «Фонтанке».

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