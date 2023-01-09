Воскресший из мертвых пес Цезарь обрел новый дом

Про Цезаря можно снимать кино. Полуживого пса нашли 12 декабря на бульваре Красных Зорь. Добрые люди забрали его в парадную и обратились за помощью к волонтерам. Те доставили пса к врачу, и там выяснилось, что собака чипирована. Связаться с хозяином удалось. Но тот сказал: «Цезарь умер в воскресенье».

После реабилитации ставший знаменитостью пёс Цезарь покинул приют «Полянка» - собаку посадили в автомобиль и проводили в новую жизнь.

Оказалось, пёс 2013 года рождения жил в вольере, стал болеть, появились возрастные проблемы. Его решили усыпить и кремировать. Вызвали на дом ветеринаров-частников, заплатили за весь комплекс услуг 13 тысяч рублей.

Что случилось дальше, можно только догадываться. Предположительно, Цезарю ввели слишком маленькую дозу яда, а потом, посчитав мертвым, просто выбросили из машины на улице.

В приюте Цезаря выходили: залечили расчесы на коже и травмированные отросшими когтями подушечки лап. Пес оказался очень ласковым и благодарным. В приюте даже не хотели его отпускать, но впереди у Цезаря, как все надеются, счастливая жизнь в новом доме.