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    Не из-за политики. Киркоров рассказал, почему Пугачева уехала из России

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    Народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию из-за любви к мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом). Об этом рассказал певец и экс-супруг примадонны Филипп Киркоров, пишет Starhit.

    По его словам, будучи верной супругой, Пугачева «держит сторону Галкина». «В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас были», — уверен Киркоров.

    При этом народный артист РФ рассказал, что в свое время предлагал Пугачевой, которая была тогда его женой, стать гражданкой Болгарии, но она отказалась.

    Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали из России после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года артиста внесли в перечень иностранных агентов. После этого Примадонна тоже попросила зачислить ее в реестр иноагентов.

    Пугачева несколько раз возвращалась в Россию. В Кремле на это заявили, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее, а родственники иноагентов «именем нарицательным не являются».

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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