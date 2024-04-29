Не из-за политики. Киркоров рассказал, почему Пугачева уехала из России

Народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию из-за любви к мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом). Об этом рассказал певец и экс-супруг примадонны Филипп Киркоров, пишет Starhit.



По его словам, будучи верной супругой, Пугачева «держит сторону Галкина». «В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас были», — уверен Киркоров.



При этом народный артист РФ рассказал, что в свое время предлагал Пугачевой, которая была тогда его женой, стать гражданкой Болгарии, но она отказалась.

