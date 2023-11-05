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    Алла Пугачева покинула Россию и уже отдыхает с мужем в Латвии

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    Поп-звезда Алла Пугачева уже не в России. Об этом свидетельствует свежее фото ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом), которым он поделился со своими подписчиками 5 ноября.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

    На снимке — шоумен и Примадонна позируют напротив лютеранской церкви в Сигулде (Латвия). В отличие от Петербурга, там в воскресенье светит солнце.

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    Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию на этой неделе. На территорию РФ она попала через погранпереход в Псковской области и приехала в Москву. Журналисты быстро узнали об этом и начали охоту за певицей. В ряде СМИ была информация о том, что Примадонна приехала на похороны дирижера Юрия Темирканова, так как видели, что ее Rolls-Royce якобы двинулся в сторону Петербурга, а потом машину заметили в Твери. Но на прощании с маэстро звезды не было.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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