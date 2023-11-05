Алла Пугачева покинула Россию и уже отдыхает с мужем в Латвии

Поп-звезда Алла Пугачева уже не в России. Об этом свидетельствует свежее фото ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом), которым он поделился со своими подписчиками 5 ноября.
На снимке — шоумен и Примадонна позируют напротив лютеранской церкви в Сигулде (Латвия). В отличие от Петербурга, там в воскресенье светит солнце.
Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию на этой неделе. На территорию РФ она попала через погранпереход в Псковской области и приехала в Москву. Журналисты быстро узнали об этом и начали охоту за певицей. В ряде СМИ была информация о том, что Примадонна приехала на похороны дирижера Юрия Темирканова, так как видели, что ее Rolls-Royce якобы двинулся в сторону Петербурга, а потом машину заметили в Твери. Но на прощании с маэстро звезды не было.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.