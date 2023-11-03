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    Люди ждут. Что происходит у дома Пугачевой и Галкина* в Подмосковье

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    У ворот замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь дежурят журналисты и поклонники. Они хотят увидеть Примадонну. Об этом сообщает издание MSK1.RU 3 ноября.

    Телеграм-каналы пишут, что у замка заметили Rolls-Royce Аллы Пугачевой, который заезжал на территорию. Приехала ли домой сама певица, неизвестно.

    Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Как сообщила ТАСС помощница народной артистки СССР, певица въехала на территорию страны через погранпереход в Псковской области.

    В Кремле прокомментировали возвращение артистки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в нее, несмотря на иноагентский статус родственников.

    Семья Аллы Пугачевой покинула Россию после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года ее супруг, телеведущий Максим Галкин* был признан иностранным агентом. Через два дня Алла Пугачева публично обратилась к Минюсту с просьбой и ее зачислить в ряды иноагентов.

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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