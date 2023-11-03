Люди ждут. Что происходит у дома Пугачевой и Галкина* в Подмосковье

У ворот замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь дежурят журналисты и поклонники. Они хотят увидеть Примадонну. Об этом сообщает издание MSK1.RU 3 ноября.

Телеграм-каналы пишут, что у замка заметили Rolls-Royce Аллы Пугачевой, который заезжал на территорию. Приехала ли домой сама певица, неизвестно.