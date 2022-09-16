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    Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов

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    Артиста Максима Галкина* включили в реестр физических лиц-иноагентов. Об этом 16 сентября сообщает Министерство юстиции РФ.

    Максим Галкин оказался единственным добавленным в реестр физлиц-иноагентов в эту пятницу. В настоящее время он находится не в России.

    Алла Пугачева приехала на родину без него, оставив мужа гастролировать. С начала специальной военной операции на Украине Галкин выступает с резким осуждением действий России. После начала СВО он уехал из России в Израиль.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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