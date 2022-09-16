Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов

Артиста Максима Галкина* включили в реестр физических лиц-иноагентов. Об этом 16 сентября сообщает Министерство юстиции РФ.

Максим Галкин оказался единственным добавленным в реестр физлиц-иноагентов в эту пятницу. В настоящее время он находится не в России.

Алла Пугачева приехала на родину без него, оставив мужа гастролировать. С начала специальной военной операции на Украине Галкин выступает с резким осуждением действий России. После начала СВО он уехал из России в Израиль.