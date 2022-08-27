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    Наводить порядок в голове. Алла Пугачева рассказала, чем планирует заняться в России

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    Певица Алла Пугачева рассказала, что планирует заняться «наведением порядка в головах». Так она ответила на вопросы журналиста «Рен-ТВ» 27 августа в центре Москвы.

    На вопрос корреспондента, что артистка собирается делать, она ответила: «Порядок наводить», после просьбы об уточнении: где именно, Пугачева постучала по своей голове и пояснила: «В моей голове. В вашей голове».

    Она добавила, что уже не первый день находится в России и что ее дети осенью пойдут в школу.

    Примадонна покинула страну после начала боевых действий на Украине. 27 августа стало известно, что певица вернулась: видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

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