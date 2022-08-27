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    Алла Пугачёва вернулась в Россию и попала на видео

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    Певица Алла Пугачёва вернулась в Москву. Видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев, пишет РБК 27 августа. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила изданию возвращение звезды.

    Дизайнер выложил в соцсетях видеозапись, на которой запечатлено, как Пугачёва выходит из машины.

    «Алла Борисовна приехала давно уже, о чём сказала Гуляеву», — приводит издание слова Чупраковой. Давать концерты певица пока не планирует.

    Пугачёва вместе с семьей покинула Россию после начала боевых действий на Украине.

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